美中貿易戰再度升溫 5月PMI、NMI呈現上沖下洗

2019-06-03 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



受到美中貿易戰火再度升溫影響，中經院今（3）日公布5月PMI、NMI，呈現上沖下洗，其中PMI中斷僅一個月的擴張轉為緊縮，指數驟跌3.5個百分點至48.2%，回落榮枯線下。NMI雖連續三個月呈現擴張，但指數卻下跌1.6個百分點至54.0%，其中又以金融保險業對未來六個月展望的緊縮速度最快。

中經院院長陳思寬分析，美中貿易紛爭將會是個長期戰，再加上大陸國務院昨日又發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，以及6月底即將在大阪登場的G20川習會，因此這次訪談廠商對下半年的景氣看法，「持平」、「保守」、「再觀察」的氣氛相當濃，中經院建議廠商宜及早多元佈局，分散風險的採購政策和調整營運策略都是一定要做的。

不過，陳思寬表示，「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，目前都只是大方向、大原則，細部影響產業都還沒有確定，白皮書只是個「官方說法」。因此，由此看來，美中貿易戰將會是個很長的拉鋸戰，不確定因素肯定會一直存在，對於不確定環境下的因應措施自然是一定要做的。

中研院經濟所所長簡錦漢則指出，美中貿易戰愈打愈兇，台商回流效應應很快就可以看到，國內投資也很快就會上來了，而這則是美中貿易戰下台灣的好處。

不過，中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則提醒，美中貿易戰下的「轉單效應」可能只是短期的，台灣能否做好產業升級才是掌握未來的契機，尤其應特別針對附加價值高的高階電子、醫療、航太等產業，並建議需要跟日本、美國、德國等先進國家密切合作，且不能只是轉移生產基地，而是需進行整個供應鏈的相關配套。

根據中經院最新5月PMI六大產業「未來六個月展望指數」僅維持 二個月的擴張，5月驟跌 7.2 個百分點轉為緊縮，指數為48.5%，交通工具產業與電力暨機械設備產業皆轉為回報未來六個月展望指數為緊縮，指數分別下跌 4.4 與 13.6 個百分點至47.8%與 37.5%。基礎原物料產業的未來六個月展望指數更是已連續 11 個月呈現緊縮，且指數續跌 5.7 個百分點至 38.6%。化學暨生技醫療產業的未來六個月展望指數僅維持一個月的擴張，5月隨即大跌7.1 個百分點。