美中戰火再起 5月PMI跌至48.2回落榮枯線下

2019-06-03 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（3）日公布5月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI），其中PMI再度跌落榮枯線至48.2，其中五項組成指標全數呈現緊縮；另外，未經季調的NMI連續三個月呈現擴張，但仍較4月下降1.6至54。

4月時，受到國際不確定因素淡化，PMI重返榮枯線之上，面對美中貿易戰火再度升溫，5月PMI驟跌3.5，六大產業PMI中，去年第4季受到美中貿易戰影響較嚴重者，也在本波再度受挫。

中經院指出，全體製造業經季調後的「新增訂單指數」僅維持一個月的擴張，5月指數隨即回跌3.4至47.5；個別產業中，電力暨機械設備產業的新增訂單數量指數中斷連續二月的擴張，指數驟跌24至38.5，為2012年7月創編以來最大跌幅。

全體製造業之「未來六個月展望指數」中斷連二月擴張，驟跌7.2轉為緊縮，指數為48.5，其中，交通工具產業與電力暨機械設備產業皆轉為回報未來六個月展望指數為緊縮，且基礎原物料產業對未來六個月展望指數已連續11個月呈現緊縮，且指數續跌5.7個百分點至38.6。

非製造業的表現，中經院院長陳思寬指出，與製造業連動相關性較高的「批發」產業波動較為明顯，落至48.9，而「金融保險業」也受到國際情勢不確定性攀升，驟跌10.8至持平，並以商業活動和對未來六個月展望的組成指標表現最為頹勢。

非製造業的「商業活動指數」回跌，但仍呈現連續三月的擴張，六大產業回報商業活動呈現擴張，各產業依擴張速度排序為零售業、營造暨不動產業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業、住宿餐飲業與批發業。其中，金融保險業（43.0）與資訊暨通訊傳播業（43.3）則回報商業活動為緊縮。