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美中貿易戰「助攻」 中租越南未來5年可望成長3.6倍

2019-06-03 09:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

因應美中貿易戰，想分散市場或另尋生產製造基地的企業都湧入東協市場，尤其具人口紅利又簽訂許多自由貿易協定的越南最受歡迎。中租集團旗下仲利國際租賃公司（越南）為越南租賃市場龍頭，在美中貿易戰「助攻」下，預估今年資產規模可破百億元，未來5年可成長3.6倍。

仲利國際租賃（越南）董事長陳坤明說，可以用「蜂擁而至」來形容因美中貿易戰湧入越南的外資，尤其是陸資，也為仲利國際租賃（越南）帶來利多。

陳坤明分析，陸資湧入越南有三波，第一波是因國際反傾銷與反補貼，第二波是因美國透過TPP防堵，第三波則是美中貿易摩擦。相較於前二波主要是找替代的生產基地，第三波主要是為了分散市場，希望找到美國以外的貨品出口地，所以「這一波最大」。

仲利國際租賃公司（越南）總經理吳吉昌表示，早就在越南佈局的台商，率先受惠於美中貿易戰的轉單效應，積極擴廠產能，以紡織、成衣、家具、塑膠、鋼鋁等傳產為主，至於是否轉移生產基地、遷廠至越南，則需評估產業鏈是否可對接。

陳坤明指出，新一波有意赴越投資的外資，主要是著眼於東協龐大的市場，但是難度高。尤其是陸商多為中小企業，不易取得中國銀行的融資，加上越南有排華情緒，對過去不重視售後服務及品質的陸貨有不好的印象，特別需要仲利國際的協助。

陳坤明表示，仲利國際專注中小企業、廣設網點又在地精耕，越籍客戶占93.8%，超級接地氣，除租賃外還取得得來不易的貿易牌照，是外資赴越融資、建立品牌推廣業務的最佳合作夥伴，商機很大。

仲利國際租賃公司（越南）在2006年取得越南央行發給的租賃執照，熬過金融海嘯衝擊，資產規模在10年間成長的8倍，3年前打敗競爭手，成為越南租賃龍頭。預估今年資產規模可破百億元，未來5年可成長3.6倍，複合年均成長率達30％。

為達成中租黃金十年的計畫目標，吳吉昌表示，除了貿易融資，將積極發展保險代理業務，並進行數位行銷，大力發展app應用平台。

中租企業團總裁辜仲立（圖中）率領經營團隊。記者沈婉玉／攝影
中租企業團總裁辜仲立（圖中）率領經營團隊。記者沈婉玉／攝影
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越南貿易戰

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