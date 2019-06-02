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中國產品透過台灣洗產地？經濟部3點澄清

2019-06-02 22:45聯合報 記者張語羚╱即時報導

《日經亞洲評論》（Nikkei Asia Review）報導，中國轉經台灣、越南與墨西哥銷往美國的商品顯著增加，雖然企業的用意是試圖將中國商品銷往世界其他角落以規避美國的高關稅，但以「假產地」來「間接出口」的可能性也大增。經濟部也提出3點澄清，透過財政部、交通部強化進出口管理措施，密切監控301產品出口等。

經濟部指出，今年1～4月我國對美國出口142.2億美元，成長19.8%，以我國主要出口貨品觀察，我對美國出口資通與視聽產品42.6億美元，成長56.3%，遠高於我對美整體及其他產品之出口增幅，是帶動我國對美出口擴增之主要產品，其中電腦之零附件、伺服器、交換器及路由器、其他電腦及其附屬單元、其他有線或無線通訊器具，均大幅成長。

由於今年美國經濟持續穩健成長，提高美國民眾及企業消費與支出，帶動我國資通訊與視聽產品出口，經濟部表示，再加上台商因美中貿易摩擦，政府推動歡迎台商回台投資行動方案，回台投資增加，擴增國內產線及產能，且截至5月30日共66家廠商通過資格審查，總投資金額超過新台幣3300億元，促使我國對美出口大幅擴增，並非洗產地所造成。

經濟部強調，與財政部及交通部合作強化進出口管理措施，包含密切監控301產品出口，針對中國遭美國課徵額外關稅之產品，海關於通關時加強查驗有無產地申報不實或偽標情形;修訂貿易法提高違規行為罰鍰及增加吹哨條款，並加強向業者宣導原產地規定，以防杜洗產地，維護我國產製（Made In Taiwan)）信譽及我國產業利益。

經濟部財政部
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