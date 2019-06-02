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貿易戰升級 王美花：中國不可靠清單範圍到底為何？

2019-06-02 22:14聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部政務次長王美花指中國大陸尚未提出不可靠清單，是純粹針對美國，還是會有更大的...
經濟部政務次長王美花指中國大陸尚未提出不可靠清單，是純粹針對美國，還是會有更大的範圍，這才是對台灣來說最大的問題。圖為王美花出席「2019贏在新南向高峰論壇」致開幕詞。 報系資料照／記者林澔一攝影
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美中貿易戰再升級，中國大陸先是公告將建立不可靠實體清單制度，昨天又進一步發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書。經濟部次長王美花表示，目前中國大陸尚未提出不可靠清單，「到底是純粹針對美國，還是會有更大的範圍，這才是對台灣來說最大的問題」。

中國大陸揚言要推出的不可靠清單尚未出爐，王美花說，對台灣來說最關鍵之處在於，這分清單到底是針對美國？還是會將範圍進一步擴大？這才是最大的問題，不過目前中國大陸並沒有具體說明，因此政府還無法提出具體協助企業的方案。

至於企業界擔心的美中選邊站問題，尤其台灣眾多代工廠，客源美、中都有，王美花說，台灣廠商只是代工角色，客戶要把產品賣給誰、不賣給誰，與代工廠商關係不大，也無法由代工廠商決定，不過台灣代工廠在美中貿易戰中，是否會有選邊站的問題，一切都還需要再觀察。

王美花強調，中國大陸公布白皮書，但還是以大原則為主，細節多沒有提及，台商的反應為何？賣方的反應怎麼樣？都還不知道，政府仍須再更進一步觀察，才可以得知如何協助台商。

中國國務院昨天公布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，主要有三大重點，美國挑起對華的經貿摩擦，損害兩國及全球之利益；美國在雙邊磋商中，出爾反爾且不講誠信；中國大陸堅持平等、互利、誠信的磋商立場。

在此之前，中國商務部才宣布，將會建立不可靠實體清單制度，將會鎖定對中國大陸封鎖、斷供或其他歧視性措施，並對中國產業造成損害，甚至對國家安全構成威脅的外國法人、組織或個人，列入該清單之中，業界擔心，此舉恐將進一步促使企業必須選邊站。

王美花貿易戰
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