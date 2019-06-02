擴大自行車路網 交通部2021要推「台灣自行車旅遊年」

2019-06-02 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天表示，台灣是自行車王國，且我們對於自行車道的建設也做了非常多，現在觀光局已將2021年訂為「台灣自行車旅遊年」，預計四年內共將投入32億元，打造環島自行車道。

林佳龍說，目前台灣有一條環島自行車道，有25條的支線，我們希望兩年內提升車道的服務品質、提高安全性，今年預作準備，明年開始啟動。

他指出，交通部會邀集運研所、公路總局、觀光局，共同研商「環島自行車道升級計畫」，希望以「人本交通」作為最重要的施政方針，同時整合轄下各單位資源，針對不同區域的觀光特色，加以分組分類，為台灣自行車觀光邁向國際化發展努力。

他進一步表示，為避免各地自行車道的標誌、標線和規格不同，交通部會製作一個系統規畫手冊，要求地方政府和相關公路單位，依此規範設計，初期會以中彰投苗為示範區，再進一步串連各地的自行車道和環島自行車道。

林佳龍說，我們有捷安特、美利達等國際知名的自行車品牌，也有很好的騎乘文化，可以在國際發展和打造自行車旅遊品牌，未來四年交通部共編列16億元預算，來建置和提升自行車道的品質，預算方案已送交國發會，但整體經費還是不足，所以向行政院爭取加倍預算（16億元）。

行政院長蘇貞昌表示，台灣是自行車王國，有很長久的自行車歷史和文化，自行車相當環保，又有助於健康，現在騎的人愈來愈多，我上任就推動「千里自行車道、萬里人行步道」，交通部要再推動四年的自行車道，這個計畫行政院一定會支持。