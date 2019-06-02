中國發表白皮書抗貿易戰 台灣產業將受間接影響

2019-06-02 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



美中貿易戰火不斷。 圖／Ingimage 分享 facebook 中國國務院今天上午發表「關於中美經貿磋商中方立場」白皮書，被視為中國對抗美國貿易戰表態，中方宣布，自6月1日起，中國將對美國5,140項、總值約600億美元的產品提高關稅，其中，機械零件、光學儀器項目，可能對台灣產業帶來間接影響。

中國6月1日起對美國5,140項產品提高關稅，其中，有3,571項關稅增加至20-25%，另外974項關稅提高到10%，595項維持5%，項目包含了機械與機械零件、天然氣、木材、光學儀器、美妝品、廚具、體育用品、鋼琴及弦樂器、酒類、鑽石、輪胎、織品、玩具。

綜觀這5,140項產品，大部分偏向一般生活用品，但值得注意的是，機械與機械零件以及光學儀器產品。

所謂的機械與機械零件，就包含了智慧工廠中的機械手臂、工業機器人等項目，大陸近年喊出「中國製造2025」發展目標，其中一項就是機器人，同時，大陸目前是全球最大工具機消費國，為了保護國內機器人產業發展，這讓大陸在此次提高關稅之中，納入了機械項目；至於光學儀器項目，則需要再進一步觀察，大陸對哪些光學儀器項目提高關稅。

台灣在機械、光學領域都有相關著墨，不過，因為是對美國輸入中國產品提高關稅，因此，對台灣產業屬於間接影響，影響相對較低。

美國對中國提高關稅課徵，對台灣影響較大，主要原因在於，過去30年來，台灣業者大多將廠房設置在中國境內，產品製造完成後，直接從中國運至美國，尤其，美國提高關稅課徵的項目與台灣產業鏈連結較大，也因此，台灣產業明顯受到影響；但反過來說，中國此次雖然對美國5,140項目提升關稅，但因為台灣並未在美國直接設廠，頂多只有供貨美國，也因此，對台灣產業屬於間接影響，但仍需觀察後續發展。