台商回流 投資台中420億

2019-06-02 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



美中貿易戰轉單效應發酵，帶動台商回流投資，統計身為台商大本營的台中，位於台商回流布局前三大熱門投資地點，包括巨大、車王電、和大等十餘家上市櫃公司選定在台中周邊投資，可望吸引就業移民潮。 巨大集團加碼投資台灣50億元，圖為興建中的中科全球營運暨研發總部。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

經濟部投資台灣事務所最新統計，目前台商回台通過審查的共有66家，累計投資金額超過3,300億元，預估可帶來超過3.13萬個就業機會；近期回流台商產業面也更加多元，已延伸至主要產業供應鏈中下游廠商。

選定在台中周邊投資的包括巨大、車王電、和大、銓寶、橋椿、喬山、永勝光學、優爾康光學、先進光電、環隆科技、中揚光電、高鼎、慶豐富、程泰、亞崴等十餘家上市櫃公司與台中精機，累計投資金額逾420億，估可帶動數千就業機會。

金可集團的永勝光學將投資62.5億在中科擴廠；巨大投資50億元擴建大甲廠產線及興建中科全球營運暨研發總部；車王電投資25億元在大雅廠建置智慧化產線。

橋椿投資16億在中科擴廠；程泰集團的程泰與亞崴合計投資40億在中科及大埔美園區擴廠；先進光電投資40億在中科設立新廠及添購自動化設備；台中精機投資65億在台中精密機械園區興建營運總部暨智慧化工廠等。

據了解，積極立法中的境外資金匯回專法，訂有實質投資需在二年內完成，才享有稅費退還優惠，預期二年內全台就業市場將呈現活絡高峰。目前已知，有14家返台台商在全國就業通釋出1,779個職缺，台中及苗栗是最大受惠城市。