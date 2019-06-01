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氣候變遷夏季延長 店家：夏季電費吃不消

2019-06-01 14:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

夏季電費吃不消，由經濟部商業司提供的「商業服務業溫室氣體減量示範輔導補助」今年申請家數呈現倍數成長，其中不乏丹堤咖啡、順成西點麵包、豆府餐飲集團、媚登峰、寶島光學，以及體育用品量販店迪卡儂等12家知名企業，而去年經由商研院執行輔導，透過更換節能冷氣和LED燈等節電措施後，部分店家甚至一年可以省下超過10萬元電費。

商研院提醒，在冬季變短、夏季延長的氣候型態趨勢影響下，未來整體產業經營環境勢必大幅提高對於冷凍冷藏、空調設備的依賴，間接激增的經營成本要如何「Lower the Cost」精省，是企業主們亟需正視的課題。

儘管中小企業經營正處於微利時代，但商研院表示，只要經營者算盤撥的精，投資報酬率仍相當可觀。商研院指出，以台南的「竇爸餐飲」為例，用餐區與廚房屬於同一個空間，儘管裝潢格局已將兩者區隔，仍無法完全防止廚房的熱氣干擾用餐區的溫度，再加上舊有的冷氣已使用10年以上，運轉效率已逐漸降低，導致用餐區還是難逃冷氣不冷、運轉噪音大的問題，加上冷氣經常在高負載且長時間運轉的狀況下，使得電費居高不下，對於利潤微薄的快餐業者而言，無疑是一個沉重的負擔。

「竇爸餐飲」在去年運用政府提供的40萬元的輔導款項，將冷氣汰換成高效率節能冷氣機，並以節能LED燈取代老舊的日光燈後，除了店內環境變明亮且溫度舒適，吸引更多的客人前來用餐外，一整年還可以省下12萬元的電費。

隨著「夏月電價」今起正式實施，也進入頻繁使用冷氣的季節，經濟部標檢局提醒，冷氣機使用數年後，可能因長期暴露室外風吹日曬，以致內部塵埃累積，容易造成絕緣劣化，建議每年定期請原廠服務站進行檢查及清潔維護，以確保使用安全。

此外，民眾也應正確認識冷氣機能源效率分級標示，區分為第1級至第5級，數字愈小表示愈省電，而每年在開始使用冷氣機前，應先清洗濾網，並注意冷氣機情形，若有運轉不順暢或故障時，應立即停止使用，並連絡原廠商服務站檢修。

「夏月電價」今起正式實施，進入頻繁使用冷氣的季節。 圖／聯合報系資料照片
「夏月電價」今起正式實施，進入頻繁使用冷氣的季節。 圖／聯合報系資料照片
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