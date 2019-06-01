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美對墨加稅 衝擊台灣代工廠

2019-06-01 13:37世界日報 記者蕭君暉謝艾莉╱台北1日電

美國將對墨西哥調高關稅5%，讓在墨西哥設廠就近服務客戶的台灣代工廠受衝擊。其中超過九成產能都在墨西哥的台灣伺服器大廠緯穎壓力驟升，代工廠緯創恐受波及。

31日緯穎盤中觸及跌停，收盤時大跌9.17%，緯創跌3.85%，在墨西哥無產線的廣達因可能獲轉單，大漲3.88%。

台灣電子業有不少廠商赴墨西哥設立工廠，再出口至美國市場。以電子代工廠來看，緯創、英業達、仁寶、鴻海、和碩等皆在墨西哥設有工廠。

緯穎發布聲明表示，根據有限的美國官方消息，仍有許多具體規則與細節需要釐清。緯穎已經有多個備案在和客戶討論。另外，墨西哥積極與美國對談，可能有新的變化，在情勢較明朗後，公司會向外界說明。

法人表示，緯創目前在廣東中山廠生產桌機與伺服器用的主機板，出貨到鴻海的墨西哥廠組裝，沒有影響。緯創的墨西哥廠生產物聯網（IoT）產品，數量不大，影響很小，但緯創幫緯穎代工伺服器，相對較不利。

和碩表示，目前墨西哥廠區主要業務以維修居多，占營收比重微乎其微。但不久前和碩董事長童子賢才表示，考慮擴大墨國據點因應貿易戰。英業達伺服器部門中的15%營收是從墨西哥廠出貨到美國。

英業達說，目前因應方式，是向美國申請自由貿易區，向美國海關報備，未來希望美國把英業達墨西哥廠的倉庫，視為美國倉庫的一部分，對英業達的加工品較無影響。

墨西哥海關物聯網貿易戰
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