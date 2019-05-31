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台灣首座大型離岸風場 完成融資

2019-05-31 23:25聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

達德能源集團在台灣的離岸風場工程，有助提升國內相關工程技術。圖／達德能源集團wp...
達德能源集團在台灣的離岸風場工程，有助提升國內相關工程技術。圖／達德能源集團wpd提供
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德商wpd達德能源集團表示，由集團開發、總裝置容量六四○MW（百萬瓦）的雲林允能離岸風場，昨天順利完成專案融資金額約七四二億元，是目前集團在亞太地區規模最大的專案融資，也是台灣首座大型離岸風場專案融資。

雲林允能離岸風場位於雲林海岸八公里外海域，將設置八十座單機容量八MW、由西門子歌美颯供應的風力發電機，預計二○二一年底前全案商轉。另外，總裝置容量三五○MW的桃園麗威離岸風場也已通過政府遴選，預計二○二一年動工。

允能離岸風場去年四月通過遴選，十二月與台電簽約取得當年度躉購費率。風場百分之七十三股權由wpd持有，另百分之廿七股權由双日公司領軍的日本投資團隊持有。

該案興建金額九四○億元，總融資金額約七四二億元，融資團隊包含十九家銀行及三家出口信貸機構。出口信貸擔保機構為丹麥的EKF、德國的Euler Hermes及荷蘭的Atradius；十九家銀行有國泰世華、中國信託、玉山及富邦等四家本國銀行，以及德、法、新加坡、日本等國的十五家銀行。三井住友銀行擔任這次聯貸案的財務顧問，玉山銀行擔任本土財務顧問。

wpd營運長歐貝合信指出，達到這重要的里程碑後，可以專注在本案的工程興建，達德期待與夥伴合作，當然也注意到身為第一個有本土供應鏈參與的大型離岸風場所肩負的特別責任，「對於能夠為亞洲再生能源的發展鋪路，我們感到非常驕傲」。

荷蘭風力發電聯貸案玉山銀行德國
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