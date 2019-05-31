親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

電信管理法完成立法 5G可共網共頻

2019-05-31 20:22經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

立法院剛剛順利完成電信管理法草案三讀程序，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥表示，感謝立法院各黨團及行政院對電信管理法的支持，更看好完成立法後，電信業者可彈性應用頻率，更加速推動數位轉型。

NCC指出，電信管理法順利完成立法，電信事業可以彈性運用頻率，讓頻率等稀有資源可以和諧、有效及靈活的運用；此外，電信基礎網路的設置與使用，因更具有自建或租用的多樣性，得以加速5G等各類電信基礎建設與更新，有利構建無所不在的優質網路，邁向無遠弗屆隨時隨地提供寬頻服務的智慧城市發展。

NCC表示，感謝立法院對電信管理法的支持與肯定，電信管理法才能順利完成立法，NCC將儘速完成電信管理法相關授權子法的訂定，以完備通傳法制。隨著通訊傳播與資訊科技技術日新月異發展所帶動各領域的典範轉移，既有營運模式不得不嚴竣的面臨轉型。電信管理法的通過，將可為我國寬頻網路環境建構及通訊傳播創新服務能量的推升，奠立札實基礎，進一步帶動我國數位經濟的轉型與發展。

電信管理法的制定重點包含健全匯流產業發展、鼓勵創新服務、促進市場公平競爭，促進頻率號碼等電信稀有資源和諧、有效、公平彈性運用以及增進匯流基礎網路增設、維護效率與網路安全。

NCC表示，電信管理法為鼓勵市場自由參進，改變過去特許時代下高度管制的舊思維，針對不需使用無線電頻率或電信號碼的電信事業，僅要求向主管機關登記後，符合資通安全、一般消費者保護、秘密通訊義務即可；如須使用無線電頻率或電信號碼者，則導入針對其資源的相對應管制措施，如：號碼可攜、平等接取、營運計畫管理、資安管理等規範。

同時，為避免市場失靈，NCC表示，特別參考日本及歐盟等先例，規定經主管機關公告具有顯著市場地位(SMP)者，將採用矯正市場結構及調整營業行為的不對稱管制措施，以營造電信事業間得以公平競爭的市場環境。

NCC指出，電信管理法也賦與主管機關依頻率特性及使用目的，得以拍賣、公開招標或其他適當方式彈性釋出頻率，預留因應新技術發展的相關措施，如頻譜共享機制及免授權使用頻率等。又經核准後得採頻率共用、申請改配及收回再拍賣的誘因機制，以滿足行動通訊技術快速發展及應用環境更加便利的需要。

NCC強調，建構安全、可信賴公眾電信網路，是確保數位經濟發展的重要基石，電信管理法為確保網路及資訊安全目標，對公眾電信網路的設置及電信服務的提供，均訂有防護義務，包含採用符合國家安全考量及資通安全標準的電信設備、指定建置執行通訊監察設備、訂定資通安全維護計畫，及關鍵電信基礎設施防護等，以確保國家安全、資通安全，並協力治安維護。

NCC表示，電信管理法為使新舊法間多階段無縫接軌目標，本法公布施行後將有3年過渡期，讓既有業者能以較具彈性步調適用新法。

NCC立法院智慧城市
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台塑化陳寶郎：下一季油價估每桶63-68美元

2019-05-31 16:57

核二2號機今晚降載20萬瓩維修 低壓汽機再熱進汽閥滴油

2019-05-31 16:12

五年少了1.2萬家攤販… 都被誰打趴了？

2019-05-31 15:04

光電業拚綠電 地租貴鬆鬆

2019-05-31 14:37

通過率近7成 國發基金讓天使更靈活

2019-05-31 14:37

雲林允能離岸風場705億元融資 4本土銀行參與

2019-05-31 11:30

室內裝修登記證效期放寬至5年 估2.5萬人受惠

2019-05-31 10:54

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:56

美中貿易戰刺激66台商回流 投資金額逾3300億元

2019-05-31 05:56

名家觀點／導入AI 先做好暖身

2019-05-31 01:50

金昌石礦「被翻案」 台泥砲轟

2019-05-31 01:15

台商回流 景碩等五案過關

2019-05-31 00:41

蘇揆解五缺…大型投資用電 單一窗口服務

2019-05-31 00:41

日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約

2019-05-31 00:16

直言集／貿易自由化 勿淪討好日本藉口

2019-05-30 23:51

台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心

2019-05-30 23:45

獲邀出席經部會議 林百里談AI「不能只有大戰略」

2019-05-30 23:45

金昌石礦案 政院：尊重判決

2019-05-30 23:34

核四案 台電再賠奇異7.11億

2019-05-30 23:32

首次推動經濟發展會議 蘇揆：優化投資環境當務之急

2019-05-30 22:01

景碩科技投資165億 台商回流累積逾3300億

2019-05-30 20:24

經濟部再通過景碩等五案回台 累計66案投資額3300億元

2019-05-30 19:42

核四履約爭議台電與奇異和解 賠償金砍半為7.11億元

2019-05-30 18:55

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:05

名家觀點／鬆綁金融 擴大台商回流效益

2019-05-26 22:53

贏在新南向論壇 周四開講

2019-05-26 02:07

大師論壇／張忠謀、羅默 對談科技與經濟

2019-05-26 02:06

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:59

中美貿易危機 反而是台灣產業轉機

2019-05-23 16:03

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

新台幣5月創三年多來最大單月跌幅 為什麼依舊看貶？

2019-05-31 07:51

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

2019-05-31 16:41

四大利空 南亞科：DRAM價看跌

2019-05-31 01:15

金昌石礦「被翻案」 台泥砲轟

2019-05-31 01:15

資金回流 金管會將採「一條鞭」控管

2019-05-31 00:41

金管會出招！金控家族持股 不能當藏鏡人

2019-05-31 02:30

日清酒、山藥15產品降關稅 藍委批：不平等條約

2019-05-31 00:16

五年少了1.2萬家攤販… 都被誰打趴了？

2019-05-31 15:04

IEEE封殺 華為5G雄心受挫

2019-05-31 01:53

死亡前兩年贈與 併入遺產課稅

2019-05-30 23:12

台塑化陳寶郎：下一季油價估每桶63-68美元

2019-05-31 16:57

美中貿易戰刺激66台商回流 投資金額逾3300億元

2019-05-31 05:56

國壽再攜手中部4醫院 推理賠金抵繳醫療費

2019-05-31 12:38

鎮瀾宮信徒 這位董座捐錢先問媽祖

2019-05-31 11:38

不滿開發區土地被降編為農地 林義守暫緩投資案

2019-05-30 21:24

5G釋照前夕 NCC代理主委請辭

2019-05-31 00:54

雲林允能離岸風場705億元融資 4本土銀行參與

2019-05-31 11:30

信義房屋董事長換人 薛健平接任、周俊吉續任董事

2019-05-31 16:39

和碩商用機器人 挑戰Pepper

2019-05-31 01:57

和碩衝車電 獲國際大廠青睞

2019-05-31 01:57

央行發布金融穩定報告 示警4大風險

2019-05-31 18:40

台商回流…盤點5缺 經部：今、明年供電有信心

2019-05-30 23:45

華為對手 乘機瓜分地盤

2019-05-31 01:53

直言集／貿易自由化 勿淪討好日本藉口

2019-05-30 23:51

你嗶了嗎？電子支付使用者 衝上510萬人

2019-05-30 21:30

中信 獲選台灣最佳管理銀行

2019-05-31 02:30

駐外子公司員工薪水 不能列報母公司費用

2019-05-30 23:12

感謝力挺罷工合法！長榮空服員獻花給勞動部長　

2019-05-31 13:21

產業震撼彈！信義房屋新篇章 「薛健平」接棒董事長

2019-05-31 18:04

南亞科董座看華為風暴 別輕忽斷鏈危機

2019-05-31 01:15

台商回流 景碩等五案過關

2019-05-31 00:41

NCC戰力折損…從主委缺到處長

2019-05-31 00:54

南山經理人炒股案 罰660萬

2019-05-31 02:30

新應用跨步 台歐合攻智慧工廠、無人機

2019-05-31 01:15

資金解旱 央行本月放錢千億

2019-05-31 02:30

室內裝修登記證效期放寬至5年 估2.5萬人受惠

2019-05-31 10:54

達德wpd雲林離岸風場近700億融資到位 4本土銀行參與

2019-05-31 09:50

電支使用人數 衝破500萬

2019-05-31 02:30

實支實付險擬設限 保險業籲考量住院衍生費用

2019-05-31 14:25

什麼船都能造！台船碼頭出現高級海洋研究船

2019-05-31 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top