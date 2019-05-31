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合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

全台首座「手工具研發檢測中心」揭牌成立

2019-05-31 19:00經濟日報 記者宋健生╱即時報導

協助台灣手工具再成長，落實產業鏈在地服務，由中鋼公司、台灣手工具公會、金屬中心與中衛發展中心共同成立的「手工具研發檢測中心」，今（31）日在台中工業區揭牌營運。

包括經濟部次長曾文生、工業局長呂正華、技術處長羅達生、金屬中心董事長林仁益、台中市長盧秀燕及台灣手工具公會理事長游祥鎮等人都到場見證，期盼藉此發展產業鏈共通技術，帶領台灣手工具邁向產業新高峰。

「手工具研發檢測中心」是全台第一個以公協會名義，共同設立的專業研發檢測機構。所提供的服務包含金屬材料化學性分析、金屬破壞物性測試、光學金相組織、精密量測測試、EMC電磁相容性測試，以及電器安全與能校測試等。

盧秀燕表示，台中市手工具上下游相關產業約有2,000家，從業人員近4萬人，不僅是台中市六大產業之一，更是全台最大的手工具產業聚落，主要集中在太平、大里、霧峰等地區，形成上、中、下游完整的產業鏈，展現彈性細膩的層層分工機制。

「拚經濟你們比我們更厲害！」盧秀燕說，市府重視手工具這麼大規模的產業，但在座的企業界龍頭們拚經濟比政府更厲害，市府不下指導棋，但會永遠做大家的後盾，一起攜手前進、拚經濟、努力發展，讓手工具有好的前景。

曾文生說，手工具產業過去在出口賺外匯對台灣有很大的貢獻，更是半導體產業發展的經濟基礎。以前手工具是透過快速生產作為國際市場競爭成本，但現在得提高產品的規格讓獲利更多。

「手工具可以在十元商店取得，也能成為高科技廠維修精密工具的機器！」曾文生強調，研發檢測中心在台中成立，最重要的工作就是輔導手工具業，有機會朝向高值化邁進，經濟部作為產業政策擘劃者，願與地方政府有更多的合作。

林仁益說明，面對全球化競爭，產品高值化與數位轉型是重要關鍵，因此建立台灣第一家手工具專業研發檢測機構，就近提供手工具產業高值化所需的研發與檢測服務，是當務之急。

游祥鎮提到，大台中地區是全球五金生產重鎮，多年來，市府十分重視產業發展，協助企業研發創新不遺餘力；其中，市府協助手工具公會在台中辦「台灣五金展」，深獲國際買家青睞，已成為國際重要的五金展會。

經發局強調，台灣五金「手工具」產品外銷世界各國，一直以來都以高品質、高創新能力、高CP值，獲得國際買主肯定，相信藉由手工具研發檢測中心的設立，提供產業高值化所需的研發與檢測服務，將帶領台灣手工具邁向新高峰。

由中鋼公司、台灣手工具公會、金屬中心與中衛發展中心共同成立的「手工具研發檢測中心...
由中鋼公司、台灣手工具公會、金屬中心與中衛發展中心共同成立的「手工具研發檢測中心」，今日揭牌營運。記者宋健生／攝影
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盧秀燕經濟部
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