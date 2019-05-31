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台塑化陳寶郎：下一季油價估每桶63-68美元

2019-05-31 16:57經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

全球貿易戰愈演愈烈，台塑化（6505）董事長陳寶郎今（31）日表示，現在全世界影響油價最大的是川普，不知道他接下來會講什麼，所以油價長遠看不準。至於下一季油價展望，陳寶郎認為往下掉的機會大，他預估布蘭特原油大約會在每桶63至68美元區間波動。

陳寶郎今天主持台塑化股東會，會後接受媒體訪問，他表示，現在實際上油價影響力最大的是川普，川普任何一個言語動作，都會影響到整個油價變化。例如當初川普說要制裁伊朗的時候，說要讓伊朗一滴油都賣不出去，當時油價馬上漲很兇；結果過幾天他又說要給8個國家豁免，大家發現不是這麼一回事，油價馬上又掉了。而他接下來會講什麼我們不知道，所以現在看油價長遠是看不準的。

現在只能展望比較近的未來一季，他認為目前影響油價的幾個因素，包括美中貿易戰愈來愈強烈；美國對伊朗的制裁下手也下得很重；還有對南美產油國的一些制裁動作。不過這些刺激油價上漲的利空，實際上都已經大致反應、慢慢會過去。依他的看法，未來這一季，原油的價格應該是會往下掉的機會比較多，往上漲的機會比較少。

昨天布蘭特原油掉到每桶66.8美元，陳寶郎預估未來一季油價可能會在63美元至68美元的區間附近波動。

台塑化董事長陳寶郎。（記者曾仁凱／攝影）
台塑化董事長陳寶郎。（記者曾仁凱／攝影）
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