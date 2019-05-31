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國發基金創業天使Q2成果發表 陳美伶主持

2019-05-31 15:27聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

國發會主委陳美伶今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，聽取廠商意見與成果發表，並與被投資五家新創事業負責人鏈科、天樞健康、優美特創新材料、直流電通、奇博科技等新創代表大合影

國發會主委陳美伶（中）今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，聽取廠商意...
國發會主委陳美伶（中）今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，聽取廠商意見。 記者林俊良／攝影
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國發會主委陳美伶（左二）今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，聽取廠商...
國發會主委陳美伶（左二）今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，聽取廠商意見。 記者林俊良／攝影
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國發會主委陳美伶（右四）今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，與被投資...
國發會主委陳美伶（右四）今天主持國發基金創業天使投資方案Q2成果發表會，與被投資五家新創事業負責人，鏈科、天樞健康、優美特創新材料、直流電通、奇博科技代表合影。 記者林俊良／攝影
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天使投資陳美伶國發會
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