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五年少了1.2萬家攤販…都被誰打趴了？

2019-05-31 15:04經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據主計總處最新公布的「攤販經營概況調查」，去年國內攤販共30.7萬攤、從業人數47.6萬人、全年營收5,395億元，分別較前次調查（2013年）減少3.73%、3.29%及2.08%，為歷次調查首度減少，反映網路及電視購物普及，以及國人消費習慣改變對於攤販營運的影響。

從1988年起，主計總處每隔五年辦理一次「攤販經營概況調查」，了解沿街叫賣小販、地攤等流動攤販，以及夜市、菜市場等半固定及營業地點無門牌號碼的固定攤販經營概況。

主計總處調查，2018年攤販家數為30.7萬家，比五年前少了1.2萬家，這是自1988年調查以來首次負成長，與此同時，攤販從業人數也降至47.6萬人，減少1.6萬人。

雖然平均每攤全年營收175.8萬元、全年利潤57.5萬元，仍較五年前增加1.74%及4.17%，但已遠遠不及過去雙位數成長的榮景。

官員表示，攤販的優勢在於價格便宜，如今實體店面林立，加上電商崛起，不僅消費者購物更加便利，業者也常祭出優惠，點燃了一場兵不血刃，卻也殺到見骨的戰火，原先攤販優勢已不復見。

若按營業類別觀察，去年「小吃、食品及飲料類」16.4萬攤最多，但較五年前減少6,000攤；「其他商品（指食品、衣服及鞋類以外）販賣類」3.3萬攤居次，五年來也減了3,000攤，減幅7.33%最高。

根據統計，去年攤販全年營業收入5,395億元，創造2,480億元生產總額（扣除進貨成本）、五年增加1.47%。平均每攤全年營業收入為175.8萬元、全年利潤57.5萬元，其中又以「生鮮肉類」平均每攤營收379.9萬元、 利潤85.3萬元最賺；「服務類」平均營收76.3萬元、利潤32.7萬元較低。

主計總處也詢及攤販業主從事攤販的主要原因，以「經營較自由」占41.53%最高，「補貼家用」占20.92%次之。

觀察攤販業主未來一年的轉業意向，維持攤販經營現狀者占比超過九成，較五年前增加1.18個百分點；有意改行的業主則占6.1%，改行時機以「找到適當工作時，立即改行」占43.47%最高、「營業狀況不佳打算轉業」占21.92%位居第二。

資料來源：主計總處
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資料來源：主計總處
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