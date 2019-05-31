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國發基金天使創投通過率近七成 核准4.2億元

2019-05-31 14:29經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

行政院國發基金今（31）日發布「創業天使投資方案」投資成果，目前已通過32家新創事業，通過率將近七成，核准國發基金投資金額4.2億元，搭配天使投資人3.7億元，產業主要以電子科技、生技醫療和電子商務為主。

國發基金五年匡列10億元設置創業天使投資方案，除了國發基金及天使人的投資，促進國內外民間資金共同挹注約7.3億元，總計促進台灣新創事業逾15億元投資額；國發基金表示，目前有接觸且有意願申請家數達100家，現已審議46家新創事業，通過投資32家，通過率將近七成。

國發會主委陳美伶表示，自去年3月底正式委託中華民國創投公會執行以來，總計接觸逾400家新創事業，大力開發潛力廠商，並提供專業投資顧問諮詢、客製化投資媒合及輔導轉介等服務，並與眾多育成中心、創業加速器等合作滿足新創事業募資過程中的可能需求，國發基金化被動為主動，有效提升了天使投資方案整體執行成效。

國發基金今年1月底大幅放寬申請門檻，將個案投資金額從1,000萬提高到上限2,000萬元，並鬆綁申請限制對象、簡化小額投資流程、調整基金退場年限。

在申請對象中，原先限制一定要搭配「天使投資人」申請，現經審議會同意，免除搭配「天使投資人」之必要條件，讓更多新創事業可提案申請。

新制方案成效也在本波顯現，國發基金通過2,000萬元的上限金額，投資優美特創新材料公司和綠夾克運動公司等，便是透過鬆綁後的新制；其中，OmniEyes動見科技致力於開發影像識別的人工智能系統，是目前唯一沒有搭配天使投資人，但成功通過審查的案件。

值得注意的是，國發基金簡化小額投資流程，設立「綠色通道」，經過核定的天使投資人申請投資金額在新台幣300萬元以下，且投資金額不低於國發基金，可以跳過審查程序，國發基金逕行投資。

國發基金受理300萬小額搭配投資方案，已有一家StyleUp易訂網有限公司（Easy Order Network）新創事業，完成投資評估審議報告，且進入簽約撥款流程。

國發基金說明，目前投資的新創業者分為五大類別，分別為生技醫療、電子科技、光學材料、電子商務和休閒產業及其他；其中在生技產業占了9家、電子商務4家，並以電子科技產業通過14家最多。

其中，國發基金在光學材料產業投入3,800萬元、電子商務3,982萬元、生技產業1.2億元，並以電子科技1.7億元最多。

國發基金天使創投方案截至今日，在光學材料產業投入3,800萬元、電子商務3,98...
國發基金天使創投方案截至今日，在光學材料產業投入3,800萬元、電子商務3,982萬元、生技產業1.2億元，並以電子科技1.7億元最多。圖／國發基金提供
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