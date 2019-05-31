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3.3公頃國有地種光電 保證金近900萬元

2019-05-31 13:01經濟日報 記者程士華╱即時報導

為落實蔡政府綠電裝置容量目標，財政部也提供目前閒置之國有地開放光電業者標售，目前已公告3塊國有地標的並於本週舉辦說明會，然而土地取得成本並不便宜，除了每年須繳納售電回饋金之外，更有高額履約保證金，以此次標售的3公頃台中后里為例，履約保證金即是896萬元起跳，高雄美濃及台南善化等地，也要求至少260萬元以上之履約保證金，20年後期約屆滿才會返還。

蔡總統上任後提出綠電20%、燃煤30%及天然氣50%的能源配比政策，目標於2025年達成，財政部國有財產署近期首度公告標租國有非公用土地，供光電業者標租設置太陽光電發電設備使用，目前共提供台中后里、高雄美濃以及台南善化等3塊用地，並已於本周一及周四分別舉辦說明會，預計於6月18日開標。

國產署官員表示，3場說明會吸引約50家次光電廠商參與了解，招標條件包括必須須達到基本設備裝置容量下限、回饋金比率不得低於3%，租期長達20年，有意標租者更應先依照土地規格提出「履約保證金」，20年期約屆滿後才會返還。

然而依據國產署提供算式，該台中后里為3.3公頃，若換算為該標案之基本發電裝置容量，則履約保證金便將近900萬，高雄美濃及台南善化等2塊地皆約1公頃，也要求至少260萬以上之履約保證金。

3場招標說明會當中，履約保證金的設計都引發廠商不滿，認為過於沉重，據與會官員轉述，廠商認為屋頂型光電收取保證金，是因為涉及房屋損害賠償，貴得有道理，但是地面型卻沒有這個問題。

不過官員表示，20年租約期滿後，仍會有騰空地上物的成本，先行收取保證金，是為了保障屆時廠商會如期清除老舊光電板。

國產署官員表示，未來還會將持續篩選適當國有土地標租提供設置太陽光電，如果光電業者發現有適當國有土地，亦可主動向所在地所屬分署申請辦理標租，國產署會再洽台電、經濟部能源局等相關單位，確定該國有地的配電饋線狀況，進行適當審核評估是否開放標租。

太陽光電國產署國有地
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