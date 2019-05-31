室內裝修登記證效期放寬至5年 估2.5萬人受惠

2019-05-31 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部通過修正辦法，將室內裝修業及專業技術人員登記證的有效期限，從目前的4年放寬為5年。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

為使室內裝修換證更有彈性，內政部通過修正辦法，將室內裝修業及專業技術人員登記證的有效期限，從目前的4年放寬為5年，期滿前檢附16小時以上回訓證明即可換證，預估逾9,000家業者及2.5萬名從業專技人員受惠。

內政部表示，目前室內裝修業及專業技術人員登記證有效期限均為4年，且分別在登記證到期前三個月及前六個月內，始得換證，逾期未回訓換證，登記證即失效，必須重新參加培訓講習，規定較為嚴苛。

為使換證更具彈性，內政部於昨日部務會報通過「建築物室內裝修管理辦法」修正草案，鬆綁換發時間的限制，並將有效日期由原來的4年，修正為換證當日起算5年。

此外，規定期滿前檢附5年內參加內政部主辦或委託專業機構、團體辦理的回訓訓練，達16小時以上的證明文件即可換證；逾期未換發則不得執業，以落實人員管理，確保建物公共安全。

內政部表示，由於目前第一次申請技術人員登記證，需檢附的室內裝修培訓講習結業證書，沒有效期的限制，造成實務上有些學員在通過講習後多年才領取登記證，學員的專業職能恐未能與時提升更新，因此這次也增訂講習結業證書的使用期限為5年，以確保專業職能。

由於室內裝修的規模大小不一，為因應實務需求，這次也修正裝修平面圖的比例尺，若經直轄市、縣（市）主管機關同意，得由現行1／100放寬至1／200。

內政部提醒，「建築物室內裝修管理辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。修法後有助於技術人員職能提升、登記證期限鬆綁、提升行政效率，及符合裝修圖說製作與審查實務需求。