重大公設變更國土計畫認定標準出爐 明定三大類

2019-05-31 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部通過「國土計畫法」重大公設的認定標準，以正面表列方式，明定包括運輸、水利及能源三大類，且須具有一定規模才符合標準，可適時檢討變更，確保國土計畫的穩定性。聯合報系資料照 分享 facebook

根據「國土計畫法」規定，政府若興辦重大公設或事業，可適時檢討變更國土計畫，不受通盤檢討時間限制，內政部通過重大公設的認定標準，以正面表列方式，明定包括運輸、水利及能源三大類，且須具有一定規模才符合標準，可適時檢討變更，確保國土計畫的穩定性。

內政部表示，依法規定全國國土計畫及直轄市、縣（市）國土計畫，須分別於每10年、5年通盤檢討一次，但有政府興辦國防、重大的公共設施或公用事業計畫等情事者，得適時檢討變更。為維持國土計畫穩定性，部務會報通過訂定「重大之公共設施或公用事業計畫認定標準」，做為相關項目審查的依循。

內政部指出，這次通過的認定標準，基於維持國土計畫的穩定性，且重大公共設施或公用事業計畫應具備公益性、必要性及服務範圍跨區域的特性，故採正面列舉方式，明定重大公共設施或公用事業包括運輸、水利及能源等三類別，並分別定有不同的規模限制。

例如能源類別的能源設施，發電設備的規模必須是新設、擴大或變更計畫土地面積達30公頃以上才符合標準，可不受通盤檢討時間限制，辦理檢討變更國土計畫。