重大公設變更國土計畫認定標準出爐 明定三大類
根據「國土計畫法」規定，政府若興辦重大公設或事業，可適時檢討變更國土計畫，不受通盤檢討時間限制，內政部通過重大公設的認定標準，以正面表列方式，明定包括運輸、水利及能源三大類，且須具有一定規模才符合標準，可適時檢討變更，確保國土計畫的穩定性。
內政部表示，依法規定全國國土計畫及直轄市、縣（市）國土計畫，須分別於每10年、5年通盤檢討一次，但有政府興辦國防、重大的公共設施或公用事業計畫等情事者，得適時檢討變更。為維持國土計畫穩定性，部務會報通過訂定「重大之公共設施或公用事業計畫認定標準」，做為相關項目審查的依循。
內政部指出，這次通過的認定標準，基於維持國土計畫的穩定性，且重大公共設施或公用事業計畫應具備公益性、必要性及服務範圍跨區域的特性，故採正面列舉方式，明定重大公共設施或公用事業包括運輸、水利及能源等三類別，並分別定有不同的規模限制。
例如能源類別的能源設施，發電設備的規模必須是新設、擴大或變更計畫土地面積達30公頃以上才符合標準，可不受通盤檢討時間限制，辦理檢討變更國土計畫。
內政部指出，「國土計畫法」規定應研訂21項配套子法規，目前已完成「國土計畫法施行細則」、「國土永續發展基金收支保管及運用辦法」、「內政部國土計畫審議會設置要點」、「國土計畫適時檢討變更簡化辦法」、「性質重要且在一定規模以上部門計畫認定標準」、「國土利用現況調查辦法」及「土地利用監測辦法」等七項子法，其中部分子法及這次通過的認定標準，將配合國土計畫執行需要，適時訂定施行日期。
留言