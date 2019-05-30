首次「推動經濟發展專案會議」 著眼供電、缺地議題

2019-05-30 21:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌30日召開任內首次「推動經濟發展專案會議」，聽取經濟部、科技部有關產業供電、解決缺地相關報告。經濟部指出，針對大型投資的用電申請，提供單一申辦服務窗口，落實「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」及「產業用地開發更新」三大策略。

蘇揆表示，用電為民生與產業發展不可或缺的資源，政府在確保供電穩定上，做非常多的努力，目前電力供應已趨於穩定。蘇揆也指示經濟部積極向社會各界說明與溝通，用具體數據或易懂的圖示展現說服力。

經濟部指出，因應台商回流用電需求，台電公司持續針對大型投資用電申請案，提供單一申辦服務窗口，以便利業者完成相關申請作業，同時迅速完成供電工程，以利業者及早開工生產。經濟部舉某公司為例，指用戶提出申請後33天，即完成檢驗供電。

經濟部表示，今年在林口電廠新3號機、大林電廠新2號機與通霄電廠新2號機陸續併聯完工商轉下，預計將可達備用容量率15%、備轉容量率10%目標，供電能力大於用電需求對於今、明年穩定供電有信心。

經濟部表示，目前已有548公頃公有產業土地，可立即提供廠商使用，並持續與台糖研議，採只租不售方式提供用地，滿足廠商設廠需求。科技部表示，透過新增產業用地、提升既有土地使用效率、活化廠房承接利用等，積極滿足產業用地需求，有助吸引台商回流投資。

經濟部表示，目前公有土地已出租售173公頃，提供143家廠商設廠，閒置土地公告214公頃，規劃建廠或施工已達111公頃，經濟部也將與科技部、交通部、財政部及各地方政府等，持續協助盤點土地供需，並積極開發、活化與擴建產業用地。