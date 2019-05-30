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經濟部再通過景碩等五案回台 累計66案投資額3300億元

2019-05-30 19:42經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部長沈榮津今天出席經濟部務會議前受訪。記者張語羚／攝影
經濟部長沈榮津今天出席經濟部務會議前受訪。記者張語羚／攝影
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經濟部投資台灣事務所今日再通過環隆科技、興勤電子、中揚光電、合晶科技、景碩科技共5件投資案，總計投資超過新台幣近210億元，共新增1,136個本國就業機會。

經濟部表示，今年以來，台商回流目前通過審查共66家，累積投資逾新台幣3,300億元，預估可帶來超過31,300個本國就業機會。

經濟部表示，隨著美中貿易戰升溫，環隆科技因應客戶要求而調整生產基地，因此擴建台中南屯工業區既有廠區以便增設資通訊產線、擴大生產規模，並持續發展自動與智能化，投資金額超過新台幣9億元，可新增164個本國就業機會。

全球第一大壓敏電阻廠商興勤電子，受到高關稅衝擊，加上部分終端客戶陸續移轉產線回台，決定投資15.8億元於高雄楠梓加工出口區建置新廠，將台灣作為開發電壓保護電阻及熱敏電阻(傳感器)等新產品的主要基地，全力布局車用電子與5G產業，以成為全方位電子電路保護廠為目標，可新增250個本國就業機會。

經濟部指出，中揚光電則將產銷重心移回台中南屯工業區總部以分散風險，除了投資7.7億元擴建模造製造及鏡頭組裝等產線，亦持續添購新型機器設備，同步研發行動裝置鏡頭、安全監控、AR/VR、醫療、工業等其他光學應用以強化競爭力，可新增198個本國就業機會。

深耕矽晶圓產業超過20年合晶科技，客戶包含全球最重要的整合元件製造商(IDM)及晶圓代工(foundry)客戶，目前是全球第六大半導體矽晶圓廠。考量未來產業發展方向與高階技術需求，計畫投資新台幣11.66億元、招募26名高階技術人才，在龍潭廠興建二期長晶製造暨研發中心提升產能，鎖定汽車電子及物聯網等應用所需之低阻材料進行研發，以迎合未來車用電子等龐大需求，使台灣半導體產業供應鏈更加完善。

經濟部指出，知名IC 載板製造大廠景碩科技計畫擴大在台投資來降低貿易戰衍生的營運衝擊。將在桃園與新竹既有廠區擴廠與擴增產線，相關投資逾新台幣165億元，可增加498個本國就業機會。

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