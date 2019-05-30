新遊戲推出、海外市場報捷 網龍Q2營運有望勝Q1

2019-05-30 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



網龍旗下擁有眾多IP，網龍預計於今年底推出子公司神嵐研發的《落櫻散華抄2》。 網龍／提供 分享 facebook

遊戲研發商中華網龍(3083)今（30）日參加櫃買市場業績發表會，智冠集團財管中心總經理鍾興博指出，網龍第2季有《戀愛盒子M》挹注，另有《吞食天地M》進軍泰國市場表現不俗下，營運表現有望優於第1季，而下半年計畫推出《黃易群俠傳M》，全年營運動能樂觀向上。

網龍受惠《吞食天地M》維持一定的熱度下，第1季營收1.86億元，年增96.38%，稅後純益0.37億元，每股純益0.44元，較去年同期每股虧損0.17元轉虧為盈，為連續三季獲利。

網龍4月營收0.53億元，儘管月減15.35%，不過仍年增76.52%，累計前四月營收達2.38億元，年增91.57%。展望第2季，網龍於5月中再推出《戀愛盒子Ｍ》中英文版，鍾興博表示，該款遊戲玩法像《FGO》，屬於長賣型遊戲，估計一個月可貢獻1500萬元的營收，將帶動5、6月營收增溫。

鍾興博指出，網龍將營運策略聚焦在端遊IP手遊化後，接連推出的《吞食天地M》、《戀愛盒子Ｍ》皆成功帶動公司營運，由於推出M系列手遊，公司不需要付出簽約金，也不用有太多的行銷費用，整體含金量相當高，因此網龍未來仍會朝這方向發展。

展望後市，網龍預計今年第4季推出《黃易群俠傳Ｍ》，鍾興博指出，對網龍來說，《戀愛盒子》屬於小型IP、《吞食天地》屬於中型IP，《吞食天地Ｍ》推出最高峰可貢獻月營收8000萬元，而《黃易群俠傳》則屬於大型IP，該款遊戲在過去端遊時代會員數達600萬人，營收超過億元，相信手遊化版本推出後能替網龍掀起一波強勁的營運動能，月營收貢獻度並更勝《吞食天地Ｍ》，而2020年則預計推出《尋秦記Ｍ》、《中華英雄Ｍ》及《落櫻散華抄2》。

另在海外授權部分，鍾興博表示，《吞食天地M》已與東南亞遊戲大廠ASIASOFT授權合作，5月中已於泰國雙平台上市，並一度達到Andriod排行榜第四名、IOS排行榜第六名，表現不俗。此外，網龍預期今年第3季將《吞食天地M》推廣至越南，由於越南市場有泰國三分之二市場的規模，看好未來表現，屆時並可獲得授權金及營運分成。