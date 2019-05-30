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高通投資換罰鍰 公平會：高通依進度履行投資承諾

2019-05-30 19:13經濟日報 記者翁至威╱即時報導

高通。 路透
高通。 路透
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公平會高通公司以和解取代234億元天價罰鍰，日前遭監察院糾正，立法院經濟委員會30日邀請公平會主委黃美瑛進行專案報告。黃美瑛表示，和解於法有據，目前跨部會小組持續監督高通承諾履行狀況，KPI執行非但沒有落後，甚至還超前。

黃美瑛表示，在智慧財產法院主導試行和解下，公平會去年8月9日與高通公司達成訴訟和解，高通並同意放棄已繳納27.3億罰鍰返還請求權，也承諾在台五年產業投資方案。

對於監察院糾正，黃美瑛強調，與高通在智財法院主導下達成訴訟和解，依法行使行政訴訟法所賦予權利，監察院應尊重公平會委員會議合議制所提出的專業判斷，雙方和解可兼顧競爭機制正常運作，同時促進產業經濟利益。

黃美瑛指出，目前已與經濟部、科技部組成跨部會工作小組，將持續監督高通公司對產業投資方案執行情形。「目前高通依進度履行投資承諾，甚至還有超前！」

高通承諾的台灣產業方案共有四大計畫，包括成立台灣營運與製造工程暨測試中心、5G技術與產品開發、協助台灣OEM廠商拓展全球市場及開發新興產品、在台灣進行研發新創及生態系發展，總投資金額達7億美元。

其中，高通已在去年8月成立台灣營運與製造工程暨測試中心，並在11月宣布規畫設置三個卓越中心，並於今年3月正式營運，同時在大專院校徵才。

去年9月，高通也宣布測試環境實驗室已具備5G測試能力，並成立「多媒體研發中心」、「行動人工智慧創新中心」等。

此外，今年3月也宣布啟動「高通台灣研發合作計畫」，在無線通訊、人工智慧等方面，與大專院校合作，培育台灣年輕人；今年4月也宣布舉辦「高通台灣創新競賽」，並陸續舉辦巡迴說明會，入圍團隊可獲一萬元美元，總獎金達30萬美元。

高通公平會監察院
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