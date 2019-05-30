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核四履約爭議台電與奇異和解 賠償金砍半為7.11億元

2019-05-30 18:55聯合報 記者張語羚╱即時報導

重啟核四公投提案闖關，英系監委也要查，引發熱議。記者吳淑君／攝影
重啟核四公投提案闖關，英系監委也要查，引發熱議。記者吳淑君／攝影
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台電公司今天發布重訊，奇異公司因核四履約爭議發起第二仲裁案，並向台電求償6600萬美元，經庭外協議後和解，台電賠償金額砍半到2250萬美元。

台電發言人徐造華表示，因核四封存與奇異產生的履約爭議，共有兩起仲裁案，第一仲裁案已在今年3月初，以賠償奇異1.58億美元了解，第二仲裁則在評估「贏的機會不大」後，決定走庭外和解程序，最終順利將奇異原求償的6600萬美元，一舉降到2250萬美元，與奇異之間的爭議算是完全解決了，已經沒有任何其他的仲裁案。

台電指出，台電核四計畫與奇異公司之間所簽訂「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務（NSSS）」契約，因奇異認為核四封存後停工已達15個月，依約應構成契約終止，因此提起第二仲裁案，向台電求償；台電公司為維護公司權益，與奇異庭外協商達成和解，台電需給付奇異金額降為2250萬美元（約台幣7.11億元）。台電強調，給付款項已於103年編列預算並提列在案，不影響今（108）年損益。

台電說明，103年4月政府宣布核四計畫封存後，奇異公司認為核四計畫應有停工事實，因此於106年向國際商會國際仲裁院聲請「龍門計畫NSSS契約終止費用求償」仲裁，聲請宣告契約終止，並向台電公司求償超過6600萬美元。此為雙方就該契約之第二仲裁案。台電表示，奇異求償金額其中約一半、超過3000萬美元是奇異已交付的設備，因未完成驗收或無法驗證性能，所以尚未付款。

台電進一步說明，今年2月底國際仲裁院針對台電與奇異就該契約之第一仲裁案發布最終判斷結果，認定核四計畫有停工的事實。為降低若進行仲裁可能需支付大筆賠償金額及律師費用的損失，台電公司因此與奇異公司針對第二仲裁案進行庭外協商，過程中台電公司為維護公司權益，五度與奇異公司折衝，最終以原求償金額約3分之1、2250萬美元達成和解。協商結果29日獲得台電董事會通過。

台電也強調，本案台電公司依協商結果應給付給奇異公司之款項，台電公司已於103年編列預算並提列在案，對公司108年度損益不致有重大影響，亦不會影響電價。

台電奇異核四
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