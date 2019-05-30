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Computex最熱話題：「非中國產能」 而不是「新產品」

2019-05-30 18:20經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

正文董事長陳鴻文今日出席經濟日報主辦2019贏在新南向高峰論壇，以企業如何拓展新南向為題，發表演講。陳鴻文表示，因為中美貿易大戰持續延燒，現在正在舉行的台北國際電腦展Computex上，最熱門的話題不是新產品，而是非中國產能。

正文近期也參加Computex展。陳鴻文表示，往年電腦展上，客戶最關心就是新產品，今年因為中美貿易大戰持續延燒，電腦展上，接觸國外來的客戶，最熱門的題目是，「你有多少中國以外的產能」。

陳鴻文回想，去年第2季中美貿易戰開打，正文就趕緊到東南亞繞一圈，最後決定買下一個位於越南北部的現成廠房，成為越南新生產基地。

陳鴻文說，去年業界認為中美貿易戰最後一定會簽下協議，很多電子廠都沒有移動生產基地，但到了今年，中美貿易戰演變成一個新冷戰，現在大家認為不搬不行了，預期未來半年到一年內，產業將重組，非常刺激且雞飛狗跳。

陳鴻文分析，近年中國製造成本快速提高，人工成本每年成長12%，10多年前正文前進大陸時，人工成本占整體製造成本30%，現在已經來到60%，即使積極推動自動化，但電子業仍難改變勞力及資本密集的常態。

陳鴻文表示，要南向，台商也要面臨四大挑戰，供應鏈、土地及人力成本、人力品質及數量以及基礎建設。

陳鴻文表示，大陸長久以來已經累積了很多電子供應鏈，要南向，供應鏈問題是關鍵，以供應鏈地理位置來說，南像東南亞是個好選擇。

陳鴻文認為，像正文一樣的網通廠，必須要有依「客戶」全球布局的思維，目前正文在台灣總部有研發團隊跟小小生產線，在大陸有兩個廠，歐洲捷克也設廠，前進越南北部設立新生產基地，考慮的就是供應鏈，大陸供應鏈或一上卡車，六個小時就可以到達，加上勞工人力年輕，且高度勞動參與率，是吸引各國投資越南的關鍵因素，不過供電系統、公路港口等基礎建設還要加強。

陳鴻文也觀察，近年越南對美國進口狀況月成長40%，以後更將快速成長，而過去都說「中國是世界工廠」，現在「工廠是全世界」，因為全球沒有一個地方可以吃下中國的生產能量，而電子業也要更靠近客戶，到墨西哥、歐洲等地設廠，供應鏈也應該有全球化考量。

正文
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