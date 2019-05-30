台灣大車隊挖Uber司機 連派遣費都不收了

2019-05-30 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



為熱烈歡迎所有優秀的轉職或兼職司機加入多元計程車的行列，台灣大車隊今（30）日於多元計程車司機招募公開說明會上宣布全新入隊獎勵方案，自6月1日至10月31日止，符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，最高享2萬元回饋。

大車隊表示，透過祭出實際優惠，全心協助轉職與兼職司機們的期初成本投入難題，並替每位新入隊好夥伴創造更多商機，期待更多出色的轉職與兼職司機加入台灣大車隊多元計程車行列。同時享有凱基銀行小額循環信貸方案、金讚汽車保修服務、台塑加油優惠等豐富車隊資源及福利。

此外，「55688代駕」酒後代駕服務也將於6月中擴大營業規模，台灣大車隊即日起同步招募55688代駕司機，想轉職或兼職的司機只需具備職業駕照、良民證，且無肇事紀錄，無須執業登記證即可報名，提供更簡單的加入門檻，無論是社會新鮮人或二度就業、想全職或兼差，都讓挑戰高薪輕鬆成為可能。

台灣大車隊每月載客人次高達1,000萬，全台車數突破2萬輛，其中多元計程車更搶下超過8成的市佔率，經由推出舒適、豪華及商務三種等級的車輛款式，讓台灣消費者除日常交通生活外，貴賓或主管接送等重要場合的進階叫車服務需求也能全方位獲得滿足，成功開拓多元及創新的服務內涵。