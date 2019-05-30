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義聯林義守：請政府恢復大湖工商綜合區

2019-05-30 17:41經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

義聯集團董事長林義守公開要求政府相關單位，恢復「大湖工商綜合區」地目，他立刻執行既定規畫投資110億元進行開發，創造1.1萬個就業機會。

林義守說，大湖工商綜合區被變更為「農地」是錯誤政策，高雄市政府未依照內政部都市計畫委員會決議與新的承受單位協商，即要求將全區變回農地，扼殺了百億投資案，對高雄市拚經濟並沒有加分效果。

義聯表示，內政部都市計畫委員會107年2月6日第916次會議審議上開高雄市政府提案時，決議待高雄市政府依照專案小組初步建議7點意見補充資料後，再行第2階段審議。上述7點意見中的第6點為：「新的承受單位繼受本案之歷程、時間及提出具體開發計畫。」，第7點為：「市府對於本案建議處理方式，以及與新的承受單位協商結果。」

107年12月3日高雄市長韓國瑜率團參訪義联集團，及108年1月7日義联集團經營團隊拜訪高雄市政府時，在兩次活動的簡報中，均有向韓國瑜報告本開發案投資規模達110億元及可創造約1萬個就業機會。隆元公司即於108年1月28日向經濟部提送變更開發人申請，並已通過書審，預定3月20日召開審查會。隆元公司從107年12月18日取得開發權後，便投入大量人力積極推動本案，才能於短短40天內向經濟部提交開發計畫，顯示出隆元公司投資高雄之強烈決心。

高雄市政府並未遵照內政部都市計畫委員會決議，依專案小組初步建議意見第6、7點內容辦理及補充資料，竟仍於108年1月21日函請內政部都市計畫委員會審議「大湖工商綜合區 」開發案，致內政部都市計畫委員會於108年3月19日召開第942次會議審查「大湖工商綜合區開發案」，並做出決議，將土地使用分區恢復為農業區。高雄市政府針對如此重大投資案卻未曾與隆元公司協商過本案，實在令人不解。

義聯董事長林義守請政府恢復大湖工商綜合區。記者林政鋒攝影
義聯董事長林義守請政府恢復大湖工商綜合區。記者林政鋒攝影
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都市計畫內政部韓國瑜
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