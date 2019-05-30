NCC代理主委翁柏宗請辭 陳耀祥暫代

相關新聞
不必切腹了 陳吉仲：今年農產品幾無產銷失衡2019-05-30 10:01
影／近日豪雨造成農作物災損 農委會：全台約8000萬2019-05-30 09:56
環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫2019-05-30 08:00
Uber條款沒共識 自救會上街頭2019-05-30 00:49
西濱「最後一哩路」 環評過關 可望2026年通車2019-05-29 23:42
影╱Uber自救會政院抗議 與警發生推擠2019-05-29 22:48
號召桃機「喝咖啡」 Uber司機卻未現身2019-05-29 22:22
刑事訴訟扣押修法 呂太郎：兼顧國家制度和第3人權益2019-05-29 16:04
Uber自救會政院抗議 揚言突襲包圍總統府2019-05-29 16:00
亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？2019-05-28 15:59
讓郭台銘洗不釋手的盤子 背後有流了２４年的淚水2019-05-30 14:10
從金融發展到環境衛生安全台灣的法律怎麼了？2019-05-27 00:00
富邦人壽前進新莊 「青銀連心 共樂同行」開放報名 免費樂活桌遊、健走活動 再送你看棒球2019-05-24 12:30
聖約翰科大讓有夢的孩子勇敢築夢 成就夢想2019-05-24 00:00
熱門文章
賞何志偉巴掌 沈智慧：他在我胸前磨蹭2019-05-29 19:41
最新民調！ 柯文哲稱霸「三腳督」2019-05-30 10:41
吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人2019-05-30 10:20
價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到2019-05-29 18:46
中部萬安演習明下午實施 南投各交流道「准下不准上」2019-05-29 18:59
綠修初選辦法 賴清德批粗暴：被修改的是民主2019-05-29 23:35
批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》2019-05-30 08:37
臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？2019-05-30 10:32
不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告2019-05-30 16:52
惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元2019-05-30 10:34
鄭文燦、林智堅再奪五星 徐榛蔚進五星俱樂部唯一新人2019-05-30 12:23
柯文哲稱霸「三腳督」？她指這分民調有鬼 內情不單純2019-05-30 15:20
民進黨通過初選方案 林俊憲：賴清德深切遺憾2019-05-29 19:41
綠總統初選共識決？賴大反彈「修改民主傷害黨」2019-05-30 00:56
韓國瑜競選團隊出爐？ 董念台：庶民韓國瑜不見了！2019-05-30 09:52
消滅惡房東 蘇貞昌：6月1日起電費不得超收 押金最多2個月2019-05-30 10:08
軍公教年改 韓國瑜主張恢復政府承諾2019-05-30 01:06
新聞眼／柯建銘會前一通電話 賴清德點頭關鍵2019-05-30 00:39
六一挺韓看不到？造勢必備道具 卻因「這理由」被禁掉2019-05-30 09:00
遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他2019-05-30 13:32
郭台銘：如果韓國瑜約他 樂意參加6月1日韓粉凱道造勢2019-05-29 18:33
館長透露「後事都交代好了」 館粉：選立委打倒惡勢力2019-05-30 11:21
八吋自走砲 全女性砲班成焦點2019-05-30 10:24
調查採訪／高山仰「止」？誰卡住山岳觀光2019-05-30 00:59
海軍鳳陽艦長意圖性侵女軍官 基隆憲兵隊：偵辦中2019-05-29 18:08
環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫2019-05-30 08:00
力挺韓國瑜凱道造勢 李來希：人數一定超越三山2019-05-30 12:34
綠營總統初選納50%手機民調 學者：可尊重一下專業嗎？2019-05-30 07:43
韓國瑜自爆打韓小組 黃光芹：想像的暴力比暴力更可怕2019-05-30 09:27
賴清德嘆傷黨傷民主 林濁水：未沒收初選算萬幸了2019-05-30 00:24
整理民代扭曲同婚 竟發現都是這政黨2019-05-29 18:55
影／漢光演習第三天 陸海空軍全出動 畫面精彩2019-05-30 00:57
漢光演習最大規模操演 恆春半島聯合灘岸殲敵2019-05-30 07:52
議員爆競選口號 柯文哲：這麼難聽、好像是朱立倫口號2019-05-29 18:12
韓國瑜6月1日凱道造勢 香腸瀑布不能來 她還怕這事來攪局2019-05-30 12:50
潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一2019-05-30 14:27
許效舜要選基隆市長 林右昌：他願為基隆打拚好事情2019-05-30 10:45
「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴2019-05-30 11:10
海軍醜聞！ 酒後欲性侵女軍官 鳳陽艦長撤職2019-05-30 00:22
號召桃機「喝咖啡」 Uber司機卻未現身2019-05-29 22:22
留言