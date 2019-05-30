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不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

NCC代理主委翁柏宗請辭 陳耀祥暫代

2019-05-30 17:24經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

國家通訊傳播委員會主委職務又出缺。NCC剛剛宣布，代理主委翁柏宗因為身體因素，請辭代理主委、副主委及委員三職位，並辦理退休，行政院已經指定陳耀祥委員代理主委。

退休NCC
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