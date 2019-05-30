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公辦都更評選程序更公平 內政部通過都更條例三項子法

2019-05-30 16:08經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

新北市目前老舊建物申請設置電梯以中永和、板橋居多。圖為蘆洲區光華段老舊公寓在10...
新北市目前老舊建物申請設置電梯以中永和、板橋居多。圖為蘆洲區光華段老舊公寓在105年完成增設電梯。圖／新北市都更處提供
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內政部今（30）日通過「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案等三項子法，使公辦都更評選實施者的相關程序更為完備，有助提高公辦都更評選實施者機制的公平性及專業性，並且建立申請人異議及申訴機制，加強保障申請人權利。

內政部指出，過去公辦都更評選實施者程序準用促參法規定，但促參案與公辦都更案性質不盡相同，導致評選制度未能全然符合公辦都更案需求。

這次通過的「都市更新事業實施者公開評選辦法」草案及「公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法」草案，主要就是明確訂定主辦機關評選實施者應辦公告事宜、評選程序、評選會成立機制、任務、委員名單公開及相關人員禁止行為等事項，將有助提升主辦機關評選實施者的公平性、專業性，使資訊充分公開。

此外，「都市更新公開評選申請及審核程序異議申訴處理規則」草案，主要建立申請人提出異議及申訴機制，明定申請人提出異議及申訴的相關書件內容、主辦機關審議期限、不予受理情形等事項，保障申請人權利。

內政部表示，配合都更條例修訂的12項相關子法中，五項政府主導都市更新相關子法，除了今日通過的三項，將依法制作業程序，於近日發布施行外，其餘二項也正加速處理，以利實務銜接執行。

公辦都更都市更新內政部
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