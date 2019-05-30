5+2產創、台商回流人才缺口估8.3萬人 教育部3途徑因應

2019-05-30 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



為配合台商回流及5+2產業創新轉型，至2030年，我國估將有8.3萬產業數位轉型需求人才缺口。教育部提出「精進資通訊人才培育策略」，預計採3途徑，連續11年平均增加每年約7,500名跨域及資通訊高階人才培育。

教育部表示，根據行政院科技會報辦公室估計，因5+2產創及台商回流，我國產業數位轉型需求人才，針對具備跨領域和資通訊數位能力的高階人才，到2030年將有約8.3萬的人才缺口，因此提出該策略，在未來11年間逐年擴增大學培育資通訊數位人才的量與質。

教育部指出，在提升人才培育「量」方面，平均每年增加培育資通訊數位人才約7,500人，將由三途徑實施，第一為109學年至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%。

第二，透過跨領域微學程或新型態數位人才培育模式，養成非資通訊專業系所學生資通訊數位科技能力。

第三，針對已畢業學生和已在職者，透過開放式大學多元培育模式，建立資通訊數位科技第二專長。

教育部表示，在提升質的方面，搭配適當的學習成效檢核機制，如學生專案開發學習歷程的建立、APCS程式設計能力的檢測、及iPAS就業職能的認證等機制，檢核所培育學生的資通訊數位能力。

科技會報辦公室推估，預計至2030年累計培養8.3萬人人才中，包含泛資通科系如化工、製程、電力、能源等有5萬124人，其中又包含資通訊本科系，如資訊、通訊、電機、電子等人才4萬2,829人。

行政院長蘇貞昌裁示，人才是帶動社會經濟發展的重要動能，「數位化」不僅已是未來產業發展常態，台灣要邁向智慧國家、發展數位經濟，也必然需要數位技能人才。

因此，資通訊數位人才的培養，將是國家發展的重要課題，為因應5+2產業創新轉型以及台商回流所需數位人才缺口，相關部會應共同推動精進人才培育策略。