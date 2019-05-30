台經院4月製造業燈號亮黃藍燈 終止連五藍

2019-05-30 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台經院公布4月製造業燈號，因整體需求轉弱，製造業出口與外銷訂單連六個月負成長，但因減幅明顯縮小，且工業生產指數由負轉正，拉抬需求、原物料投入等指標表現，製造業景氣信號值較上月增加1.20分，燈號轉為低迷的黃藍燈，結束代表衰退的連五藍。不過5月美中貿易協商又生變，且由貿易戰延伸至科技戰，國際政經不確定性再度升溫。

台經院表示，4月景氣信號主要組成有個項目分數增加、一項減少，其中以需求面指標增加0.76分最多，原物料投入面指標、經營環境面與成本面指標皆小增，售價面指標則小減0.26分，整體信號值增加1.20分，燈號轉為黃藍燈。

台經院分析，儘管國內整體需求轉弱，製造業相關數據並未有大幅改善，出口與外銷訂單連六個月負成長，但因減幅已明顯縮小，且工業生產指數由負轉正，拉抬需求、原物料投入與經營環境面指標表現，使得製造業燈號結束先前連五個月藍燈。

從不同產業燈號消長觀察，4月呈現衰退藍燈比重由3月74.10%減少至4月的53.88%，低迷的黃藍燈由22.50%增加至24.03%，持平的綠燈由3.40%增加至19.98%。

細部產業部分，電子零組件因全球經濟環境不理想，導致終端市場需求減弱，加上客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存，以及高階行動裝置產品新舊產品交接期影響，生產指數、外銷訂單與出口表現續弱，因此本月景氣燈號仍維持衰退的藍燈。

電子設備業方面，受惠於國內電力建設需求持續推動，加上節能補助政策挹注，進一步擴大補助範圍至住宅部門，有助於提升相關家電用品採購需求與表現，因此4月電子設備業景氣燈號轉為持平的綠燈。機械設備則因中國大陸和國內市場需求低迷，日本機械業也遭受美中貿易戰波及，進而降低對我國機械相關零組件採購，機械產品外銷訂單連六個月雙位數負成長，機械設備業景氣燈號仍維持黃藍燈。

整體來看，4月製造業燈號雖已擺脫衰退的藍燈表現，但改善幅度有限，加上5月起美國川普總統再度挑起美中貿易戰，且禁止美企銷售技術給華為，戰場由商品貿易延伸到特定企業制裁，須留意後續發展對台灣相關供應鏈影響。另受惠於轉單效益及台商回台投資趨勢熱絡，經濟表現較韓國相對穩定，內需可望成為支撐台灣今年經濟成長動能。