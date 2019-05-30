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立委要求公開高通和解案錄音檔 公平會堅決不公開

2019-05-30 11:57經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

公平會與高通和解「不符決策透明」遭監察院糾正，包括孔文吉在內等多位立委今（30）日要求公平會主委黃美瑛必須公開錄音檔，但黃美瑛態度堅決說：「不是錄音檔有不可告人之事，而是一旦公布錄音檔，就會違反公平會合議制的核心價值。」

黃美瑛今赴立法院經濟委員會進行專案報告，黃美瑛表示，對於監察院提出糾正，公平會表示遺憾，並再三強調達成和解過程於法有據。

公平會主委黃美瑛。 記者林俊良／攝影
公平會主委黃美瑛。 記者林俊良／攝影
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