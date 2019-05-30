加油且慢！汽、柴油價下周每公升估調降0.3元

2019-05-30 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



由於中東情勢緊張、美中兩國貿易紛爭加劇，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元，實際調整金額將6月2日（日）中午12時公布台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.3元。

累算至5月29日之7D3B周均價為68.18美元，較上周70.06下跌1.88美元。新台幣兌美元匯率31.505較上周31.488貶值0.017元。