王美花：台商前進新南向國家投資可與當地互補

2019-05-30 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



經濟部政務次長王美花今（30）日表示，因為美中貿易戰，台灣非常多企業不得不轉移生產基地，開始到中國以外的地方，台灣是他們選擇回來投資的地方，還有，因為需要有較大的地方、較多的人力從事生產，所以台商還是會思考到新南向國家去，這是市場布局的關係，雖然這樣會和新南向國家競爭（搶廠商），但彼此也可以互補。

由行政院經貿談判辦公室、經濟部、經濟部國貿局、《經濟日報》共同主辦的「2019贏在新南向高峰論壇」，今日上午在台大國際會議中心舉辦，王美花開幕致詞時說，台灣的廠商能力好，且值得信賴，憑藉這種利基，可讓台灣作為全世界的朋友，尤其因為美中貿易戰，很多廠商不得步道中國以外的地方投資，台灣和新南向國家都是他們選擇的地方。

王美花表示，台商熟悉我們的法令，他們回台投資的效益慢慢可以發現，因為有製造，可以擴散到服務、金融、人才和環境，除回台外，台商也到越南、印尼、泰國等新南向國家，這是市場布局的關係，所以從這點來看，我們要跟越南、印尼等國競爭，不過，我們和他們是互補的關係，產業鏈可互相協助。

王美花指出，台商到新南向國家，有兩個問題要要克服，第一，我們主要是做零組件，這些廠商會看供應鏈的狀況，再選擇是當源頭，還是等產業鏈完整再過去。

第二個問題，因為是零組件，所以大多是中型企業，包括法規、誘因、人才等因素，都會影響廠商前往意願。

她舉例說，供應鏈和法規對韓國三星來說是比較簡單的，因為三星會將整個產業鏈吸引過去，日本、韓國廠商都可以克服這些問題，但是對台灣廠商而言，當地政府要協助他們了解法規，因為困難度比服務三星要高。

不過，王美花認為台商去新南向國家投資會培養當地廠商，甚至壯大他們，另外，台商去給新南向對他們也有很大衝擊，印尼就有人反映說，在印尼是較有階級意識的，但台灣老闆對員工很客氣，會向員工說謝謝你、對不起、請，對他們文化有造成衝擊，所以這種投資，也會改變他們的想法。