製造業景氣燈號終結連5藍 4月轉為黃藍燈

2019-05-30 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（30）日公布4月製造業景氣燈號轉為低迷的黃藍燈，終結連五月衰退的藍燈，整體製造業景氣信號值較上月增加1.2分，台經院表示，雖擺脫藍燈，但改善幅度有限，再加上5月美中貿易戰加劇，恐再影響後續走勢。

台經院指出，在貿易緊張局勢未解的情況下，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國（UN）的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經貿成長率，顯示全球經濟前景仍有疑慮。

在國內方面，儘管整體需求轉弱，使得國內製造業相關數據並未有大幅改善，出口與外銷訂單連六個月負成長，然減幅已明顯縮小，且工業生產指數由負轉正，拉抬需求、原物料投入與經營環境面指標表現。

從細部產業來看，在電子設備業方面，受惠於國內電力建設需求持續推動，加上節能補助政策挹注，進一步擴大補助範圍至住宅部門，有助於提升相關家電用品的採購需求與生產表現，因此4月電子設備業景氣燈號轉為持平的綠燈表現。

在電子零組件方面，全球經濟環境未盡理想，導致終端市場需求減弱，加上客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存、以及高階行動裝置產品的新舊產品交接期影響，使得本產業生產指數、外銷訂單與出口表現續弱，因此本月電子零組件業景氣燈號仍維持衰退的藍燈表現。

整體來看，4月製造業燈號雖已擺脫衰退的藍燈表現，但改善幅度有限，加上自5月美國川普總統再度挑起美中貿易戰，且商務部宣布禁止美企銷售技術給華為等禁令，戰場由原本的商品貿易延伸至特定企業制裁，令國際政經不確定再度升溫，仍須留意後續發展對於台灣相關供應鏈之影響。