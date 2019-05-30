揮別藍色憂鬱 製造業景氣燈號爬回「黃藍燈」

2019-05-30 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



儘管國內製造業相關數據依舊疲弱，出口與外銷訂單連續六個月負成長，但減幅已有收斂，工業生產指數由負轉正，拉抬需求、原物料投入與經營環境面指標表現，台灣經濟研究院今（30）日公布，4月製造業景氣燈號轉為低迷的黃藍燈，揮別先前連續五個月衰退藍燈的態勢。

台經院指出，4月製造業景氣信號值由3月的9.52分升至10.72分，但5月美中貿易協商生變，且由貿易戰延伸至科技戰，令國際政經不確定再度升溫。

台經院助理研究員方俊德分析，在貿易緊張局勢未解的情況下，經濟合作暨發展組織（OECD）與聯合國的最新經濟展望報告同步下修今年全球經貿成長率，顯示全球經濟前景仍有疑慮。

從細部產業來看，在電子設備業方面，受惠於國內電力建設需求持續推動，加上節能補助政策挹注，進一步擴大補助範圍至住宅部門，有助於提升相關家電用品的採購需求與生產表現，因此4月電子設備業景氣燈號轉為持平的綠燈表現。

在電子零組件方面，全球經濟環境未盡理想，導致終端市場需求減弱，加上客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存，以及高階行動裝置產品的新舊產品交接期影響，使得相關產業生產指數、外銷訂單與出口表現續弱，因此4月電子零組件業景氣燈號仍維持衰退的藍燈表現。

方俊德指出，4月製造業燈號雖已擺脫衰退的藍燈表現，但改善幅度有限，加上從5月起美國總統川普再度挑起美中貿易戰火，且商務部宣布禁止美企銷售技術給華為等禁令，戰場由原本的商品貿易延伸至特定企業制裁，令國際政經不確定再度升溫，仍須留意後續發展對於台灣相關供應鏈的影響。

方俊德也表示，儘管美中貿易衝突擴大，對於台灣經濟影響不容小覷，短期全球貿易恐不易大幅成長，但受惠於轉單效益及台商回台投資趨勢熱絡，經濟表現較韓國相對穩定，內需可望成為支撐台灣今年經濟成長動能。