避免炒房巧門 資金匯回買廠房辦公室擬設限

2019-05-30 05:54 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



立法院財政委員會今天將繼續審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」（資金匯回專法），立委憂慮，資金回台未禁止移轉廠房，恐成炒房巧門。對此，財政部擬訂定禁止移轉的年限，防堵資金藉專法回台炒房，既享租稅優惠又炒高房價。

資金匯回專法爭議多，部分立委對於政府如何控管資金用於實質投資，以及如何防弊仍有疑慮。

立委黃國昌多次質疑，專法雖有規範匯回的資金五年內不得投資房地產，但可投資廠房或辦公處所，卻完全沒有禁止移轉的規範，恐重蹈過去遺贈稅大降導致高房價的覆轍。專法的設計應全面重新檢討，別再犧牲年輕人的未來。

財政部長蘇建榮反覆解釋，透過專法匯回資金，會專戶控管進行實質投資，必須要向經濟部提出投資計畫，要符合投資計畫才能買地蓋廠房和辦公處所，完成實質投資後才能退稅，並非隨隨便便可買一棟辦公大樓出租或轉手。興建廠房或辦公室是投資計畫的一環、供營業使用，不是炒房。

黃國昌仍質疑，廠房和辦公室都是不動產，工業區土地、商辦大樓都一樣可以炒作，如果沒有綁定不能轉手的時間，可以先以投資建廠為名匯回資金買地、買辦公處所，等到價格好可以變更投資計畫等方式，輕鬆轉手出售牟利，炒高房價。

根據行政院版草案，資金匯回專法上路首年，個人匯回境外資金以及企業匯回獲配的境外投資收益（皆含中國大陸地區），可享匯回資金全額課徵8%、次年匯回10%優惠；若投入實質投資，稅率可再減半，事後取得退稅，但不可用於購買不動產。