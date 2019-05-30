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經濟部：供電穩定見成效 Google、微軟都來加碼投資

2019-05-30 05:43聯合報 記者張語羚╱即時報導

美國商會昨天發表「2019台灣白皮書」，對電價、供電、能源結構等「一直抱有深深顧慮」。經濟部表示，政府確保供電穩定、電價穩定的努力不變，也已看見成效，且Google、微軟、亞馬遜AWS、美光、美超微等國際大廠陸續的加碼投資，台商回台投資也已破了3千億元，都證明產業界的信心。

經濟部也一一回應美國商會提出的擔憂，電價部分，考量核電無法使用，燃煤社會期待減少，加上再生能源發展等成本因素，平均電價仍低於2017亞鄰國家平均值；燃氣風險則已規畫推動新擴建天然氣接收站、提高儲槽容積、安全存量天數，並分散購氣來源，有效降低風險。

能源轉型議題，經濟部說，能源轉型有利產業發展，也能提高能源安全、並可減少汙染排放。除了產業國產化帶來的國內商機外，也有助於打進包括外商重視的國際綠色供應鏈；民眾關注的空汙議題，經濟部指出，政府目前並無新擴建燃煤機組的規畫，預計2025年燃煤發電占比將由2018年45.5%大幅降至27%，加上既有火力電廠空汙改善投入，整體電力系統的空汙排放也將減少45%。

經濟部強調，蔡政府上任後，已將備轉容量率由2016年5月31日，近年來的最低點1.64％，持續拉高至昨天的10％以上，回到象徵供電充裕的綠燈。

經濟部電價空汙
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