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美中科技冷戰全面升高 華為命運的倒數計時

飛捷兩招力抗貿易戰影響 今年營運逆流而上

2019-05-29 19:03經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

面對美中貿易戰越演越烈，POS廠飛捷科技（6206）董事長林大成今（29）日表示，貿易戰已經殃及全球經濟，業者對於AIoT相關應用設備的投資態度也轉趨保守，影響飛捷今年訂單展望，不過公司今年持續優化產品結構，並控管、降低成本，業績表現仍將逆流而上。

林大成指出，美中貿易戰影響下已經殃及全球經濟，儘管5G、AIoT仍是未來發展趨勢，不過短期來說，相關投資、發展都可能會放緩。公司已有感受到業者對於相關設備投資意願轉趨保守，如客戶原訂今年要拓展1500家餐飲店，並通通導入智慧零售，不過如今計畫展店數可能只剩原先的三分之一，影響到飛捷訂單量。

林大成預估，美中貿易戰將影響公司全年營收5-10％，不過獲利部分並不會受影響且仍將成長，主要因為飛捷今年積極優化產品結構，其中，Mobile POS走向精緻服務，Kiosk則做智能服務，去年Mobile POS及Kiosk分別占營收的5%及1%，今年預計將分別提升至8%及5%，由於兩項產品毛利率皆高於40%以上，加上飛捷已針對旗下英國通路商BOX進行體質調整，並嚴加控管成本，皆有助於飛捷獲利提升。

飛捷第1季合併營收為14.35億元，儘管較去年同期下滑17%，不過在產品組合優化、原物料價格下滑等因素帶動下，毛利率上升至33.7%，優於較去年同期的27.2%及上季的31.56%，營益率16.5%，也優於去年同期的12.5%及上季的11.6%，整體歸屬於母公司業主稅後純益2為億元，年增20%，每股純益1.4元，較去年同期1.16元成長。法人看好，飛捷在產品組合優化下，預期今年獲利將有雙位數成長。

飛捷貿易戰營收
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