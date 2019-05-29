去年31.7%廠商調薪 近19年最高

2019-05-29 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（29）日公布2018年廠商調薪情況，其中，調升經常性薪資之廠商占31.7%，創下近19年來最高。其中，調薪之員工人數占38.9%，若加計年資晉級加薪的情形，全年調薪廠商超過三成六。

主計總處說明，「調薪」指的是增加每月經常性薪資，包括調高底薪、增加按月津貼與加給、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度、增加按月獎金發放種類等，不包括調增年節獎金、現金或股票分紅及加班費等非經常性薪資，亦不含年資晉升、取得較高學歷或證照之薪資調整，簡稱為「年資晉級加薪」。

主計總處官員表示，去年經濟穩步增長，工業及服務業廠商全年調升經常性者占31.7%，為2001年以來最高。

其中，調薪員工人數超過五成的廠商比率達23.6％，平均每人調薪3%，並以調薪6%的比例最高；若加計年資晉級加薪的情形，2018年調升經常性薪資的家數及員工人數比率分別為36.4%、44.5%。

以廠商規模觀察，主計總處指出，通常規模越大的廠商，調升經常性薪資情形越普遍；調查顯示，員工九人以下的廠商調薪者占27.8％，但，500人以上的大型廠商調薪則大幅增為82.9%，若加計年資晉級的加薪情形，員工500人以上廠商調薪之家數及員工人數比率分別為92.3％、70.3%。

就部門別觀察，工業部門調升經常性薪資之廠商占33.6%，高於服務業部門之31.0%；另外，在調升經常性薪資的員工人數比率方面，工業部門為45.1%，亦高於服務業部門之34.2%。