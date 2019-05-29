景氣擴張力道趨緩 2月空缺數年減1.8萬個

2019-05-29 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（29）日公布工業及服務業廠商空缺統計，2019年2月底空缺數23.3萬個，年減1.8萬個，主計總處表示，主因景氣擴張力道趨緩、廠商用人需求減少，空缺率2.9%，較上年同期減少0.25個百分點。

主計總處表示，調查所指的「空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺，空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處官員說明，空缺數反映景氣波動和人員流動的關聯，長期而言觀察，當景氣好時，因用人需求增加，空缺數往往跟著上揚；其中以製造業對最為明顯，而批發及零售業、住宿及餐飲業則較為平緩，係因二者主要受國內消費需求影響。

今年2月底的空缺率，以不動產業4.8%最高，其他服務業4.1%居次，住宿及餐飲業的空缺率則為3.8%位居第三； 空缺率調查也指出，今年各行各業普遍較去年下降，但金融及保險業、不動產業分別上升0.15、0.1個百分點。

官員表示，各行業空缺數多寡與該行業人數規模成正比，以製造業最多，其變動受景氣波動影響較大，例如2010年、2011年景氣回溫，2月空缺數分別年增2.4萬及3萬個，2015年下半年景氣低緩，當年2月空缺數則年減1.8萬個，如今景氣擴張力道趨於緩步，因此製造業空缺數減少較多。