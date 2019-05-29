2019年IMD世界競爭力我國排名第16 較去年上升1名

2019-05-29 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



根據瑞士洛桑管理學院（IMD）「2019年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），在63個受評比國家，我國排名第16，較上年進步1名。其中，「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」、「基礎建設」4大類評比項目中，「政府效能」表現最佳，「企業效能」進步幅度最大。

「經濟表現」由去年第14下滑至第15，分別觀察5個中項，「國內經濟」進步3名至第25，主要反映企業經理人對我經濟韌性有信心、人均GDP（經PPP平減）排名上升；「國際貿易」滑落12名至第31，反映商品出口走緩、出口集中度偏高以及觀光收入排名滑落，唯經常帳餘額占GDP比率排名高居世界第3。

「國際投資」進步13名至第28，反映我對外投資流量、外人來台直接投資流量排名均明顯回升；「就業」滑落4名至第25，主要係因就業成長排名滑落；唯整體失業率、長期失業率相對他國較低；「價格」退步2名至第11，反映我國城市生活成本相對較高，消費者物價、油價排名較上年些許滑落。

「政府效能」保持與上年同為第12，分別觀察5個中項顯示，「財政情勢」下滑2名至第12，反映政府債息占經常收入比率、各級政府預算餘絀排名滑落，不過企業經理人認為年金財源明顯改善；「租稅政策」高居世界第5，反映我國總稅收占GDP比率、個人所得稅有效稅率、消費稅率較他國相對低。

「體制架構」排名進步3名至第19，主因為人均外匯準備名列前茅，企業經理人肯定政府決策透明與彈性；「經商法規」持平第30名，主要反映企業解雇成本偏高，但我國開辦企業所需程序、政府補貼占GDP比率相對他國低；「社會架構」進步3名至第19，主因所得分配較為平均、性別平等指數較他國為佳。

「企業效能」由上年第20上升至第14，分別觀察5個中項顯示，「生產力及效率」進步2名至第17，反映整體生產力排名進步、企業經理人認同企業擅長運用數位與科技、肯定中小企業生產效率；「勞動市場」排名進步6名至第32，反映企業經理人認同員工工作動機、學徒制、員工培訓、技術與金融專業等方面均有改善。

「金融」進步6名至第15，反映銀行資產、股票市場市值占GDP比率、人均金融卡交易額、上市櫃公司家數等名列前茅。；「經營管理」進步5名至第4，凸顯企業應變靈活彈性大、經理人具企業家精神、企業領導人具強烈社會責任感等；「行為態度及價值觀」進步11名至第12，係因國人對外來觀念持開放態度，面對挑戰展現彈性與適應力等。

「基礎建設」則由上年第22上升至第19，分別觀察5個中項，「基本建設」維持第39名，凸顯我國人口成長率落後、企業經理人憂心我國用水取得、能源基礎建設等，不過我國人口扶養比、工業電力成本表現相對優異；「技術建設」排名進步5名至第13，反映高科技產品出口、網路安全等表現佳；其中行動寬頻用戶占手機市場比例高居世界第一。

「科學建設」排名進步2名至第8，反映企業研發支出、全國研發支出占GDP比率、中高階技術占製造業附加價值比率等，名列世界前茅分別觀察5個中項「醫療與環境」排名進步4名至第29，反映企業經理人肯定我國衛生醫療環境、企業重視環境永續發展。