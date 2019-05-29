貿易戰變貨幣戰？惠譽：中國不太可能降息支持經濟成長

2019-05-29 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



市場認為，美中貿易戰可能將變成貨幣戰。 路透 分享 facebook

美中貿易戰持續延燒，市場認為可能將變成貨幣戰，不過，國際信評機構惠譽董事暨首席中國主權評級分析師費安德表示，儘管預測中國經濟這兩年經濟會放緩，但不太可能會降息策略，支持經濟成長。

由於貿易戰續戰，惠譽預期中國今年的總體經濟環境變得更具挑戰性，今、明年的國內生產毛額（GDP）成長將放緩至6.1%。儘管惠譽並不將此做為基準前景預測的一部分，但若貿易戰持續升級，將對中國經濟成長帶來進一步下行風險，中國可能會用更明顯的政策反擊。

中國政府2017至2018年去杠杆化行動取得了重大進展，在此期間，多項債務措施趨於穩定，然而隨著政策組合轉向更加有利的成長政策，惠譽對目前中國的信貸成長預測，遠高於實質GDP，意味著總體槓桿將在2019年上升，儘管如此，與之前的寬鬆期相比，此次信貸刺激的規模仍相當溫和。

自2008年以來，中國歷經過大致四個不同的政策寬鬆周期，目前的政策組合與之前的寬鬆政策相比有很大不同。財政政策正在發揮更加積極的作用，惠譽估計，本年度中國的綜合財政赤字將大幅上升至近GDP的6%，包括基礎設施支出在內的准財政活動較過去有所減少。

目前的寬鬆周期並沒有要削減利率的跡象，且市場利率下降幅度有限。由於此前的政策側重於去杠杆化，此舉反應了政府希望避免傳遞過強刺激訊號的意願。

中國在過去的寬鬆周期中，未使用匯率來支持經濟成長，主要考量到其對宏觀穩定性造成的潛在風險，惠譽認為，政府在本輪的寬鬆周期中，也不太可能採取這一措施。