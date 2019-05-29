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美商會2019台灣白皮書：應竭力爭取與美國雙邊貿易協定

2019-05-29 15:25經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台北市美國商會今（29）日公布2019年台灣白皮書。 記者林于蘅／攝影
台北市美國商會今（29）日公布2019年台灣白皮書。 記者林于蘅／攝影
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台北市美國商會今（29）日公布2019年台灣白皮書，美國商會表示，台美關係處於數十年來最佳狀況，華府確實將台灣看作有助維繫印太區域穩定的合作夥伴；並建議台灣政府，應竭盡全力向美國政府表明台灣是簽訂雙邊貿易協定的理想對象。

台北市美國商會執行長傅威廉（William Foreman）強調，台灣政府不能推遲提升台灣的全球競爭力的改革；並表示，適逢美國《台灣關係法》40周年，全球正經歷許多歷史性的經濟及地緣政治轉變，台灣需要趁勢做好準備，台灣若能把握此契機大膽採取行動，美國商會將竭盡支持台灣。

台灣白皮書總論指出，台灣面臨外部壓力高漲，經濟方面許多台灣企業受制於美中貿易戰而獲利緊縮，可能動搖台灣企業長期扮演要角的全球供應鏈，再加上台灣與主要貿易夥伴之間缺乏雙邊及多邊貿易協定，使台灣處於嚴重劣勢，不易因應全新情勢。

台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）提到，對於其他國家和貿易組織而言，台美貿易協定若成功簽署，他們也更有餘裕排除政治壓力，謀求與台灣簽署類似的協定，尤其是有11個國家參與、由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定。

美中關稅戰白熱化，撼動了世界的貿易秩序，但李豪指出二大轉變。一是在美中關係惡化之下，使台美關係增溫；第二，促使許多台商遷移位在中國大陸的生產基地，有的打算將尖端技術部分移回，有的甚至計畫全數搬回，李豪表示，這樣的轉變其實是正面訊息，不但為台灣創造就業機會、增加國家稅收，也刺激產業整體發展。

其中，在「數位經濟」、「能源」及「旅遊與觀光」三個章節中，一致呼籲台灣政府應在行政院層級設立位階較高的專責機關，解決長期涉及眾多機關，導致各部會協調機制不健全的問題。

數位經濟及共享經濟崛起，為傳統商業模式帶來諸多挑戰；美國商會認為，2019年的主旨就是在於創新，從傳統企業而言，亦是非常重要的長遠趨勢，將一種新的方式來行銷就有的產品，且數位經濟將涵蓋各行各業，不太可能僅有一個機構處理這樣的問題，盼台灣政府更加重視。

美國商會
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