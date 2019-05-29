美商提高投資意願 能源、數位是關鍵

2019-05-29 13:38 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「台灣要跟上新科技潮流！」台北市美國商會會長李豪表示，面對創新產業發展，台灣如果能在行政院設立相關部門解決問題，有助與國際接軌。另外他也在「2019台灣白皮書」中提到，政府需要有穩定的能源政策，提升電力備載容量的額度至15%，才可讓產業安心發展。

成立部會解決問題

李豪表示，今年台灣政府解決許多去年它們列出來的問題，如勞動、法規鬆綁等方面。不過面對現今產業轉型，AI、工業4.0等新型態產業發展下，台灣需要在政府設置相關機關在法規、政策上有更多明確規劃。他也指出，其實現在台灣的能源政策還是不穩定，他們希望能提升電力備載容量，讓產業可以更安心在台灣發展。

他也說，台灣雖在五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）問題還有人口高齡化等方面還是有重大挑戰，而且中美貿易戰雖然讓台商陸續撤出中國，不過許多台商因此回流，這可以帶來許多投資跟就業機會，再加上美國戰略上對台灣前所未有的支持，因此台灣要好好把握現在的機會。

他說，今年調查報告有特別提到，有更多私募基金關注台灣市場。2年前由於政府方的不友善讓美國商會的私募基金委員會停擺，不過現在政府通過了一些私募基金投資案，更多資金重返市場，有助增加台灣投資，並幫助台灣本地廠商進入國際。

把握良機發展

美國商會執行長傅威廉也說，台灣政府能持續改革步伐非常重要。不過近來2020總統選舉議題火熱，如果過於聚焦在此議題，可能會讓台灣陷入空轉。而現在正值美中貿易戰，許多既有的經濟秩序跟地緣政治都在轉變，如果台灣政府可以大膽採取行動，有助於更多外商投資台灣。

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