華為被封殺 沈榮津：我影響有限

2019-05-29 13:38 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



擔心受中美貿易戰波及，立委徐永明29日質詢時指出，台積電與聯發科仍持續出口華為商品，恐被視為華為供應鏈而被美方制裁，沈榮津回應，時間仍在美方將給予華為的3個月寬限期內。立委廖國棟則擔憂，台灣企業恐淪為華為第二，沈榮津說，企業照美國規定，便不會有此問題。

我成華為供應鏈一環？

時代力量立委徐永明質詢時指出，台積電與聯發科卻仍繼續出口華為商品，但經濟部沈榮津表示，因為目前仍在美方將給予華為的3個月寬限期內，不過徐永明表示，若期限過後，台商回流仍待在華為的供應鏈，台灣恐被視為中國供應鏈的一環？沈榮津回應，企業出口還是須遵守美國規定。

「台灣有無企業可能成為華為第二？」國民黨立委廖國棟表示，台灣在全球科技鏈也扮演重要角色，哪天台灣企業威脅到美國，是否也被制裁？經濟部有因應對策嗎？沈榮津回應，我國企業出口只要按照美國相關規定便不會有此問題，且華為是因有資安漏洞、後門程式才被制裁，現今的情勢相對給台商新的機會。

沈榮津：GDP拚保2

針對美中貿易戰對我國GDP影響，民進黨立委莊瑞雄指出，廠商面臨接單後可否出貨的不確定因素，沈榮津坦言，貿易戰可能影響台灣今年GDP，不過台商回流後的設備投資、商業活動帶動內需，兩者互補後，今年GDP努力朝2.19%邁進，經濟部將隨時了解國際局勢變化，妥善因應並與掌握廠商需求。

國民黨立委曾銘宗則提到，華為是台積電的重要客戶，佔台積電營收10%，政府是否會介入、配合美方制裁？沈榮津表示，最近台積電出口華為商品，一定要遵守美國法規，經濟部貿易局會協助業者了解法規。曾銘宗則嚴肅呼籲，政府絕不能介入一般商業行為，若政府介入商業行為，他將帶黨團至AIT與經濟部抗議。

中小企業比照補貼

針對台商回台投資建廠，政府補貼1.5%年息，國發會主任委員陳美伶澄清，是給銀行委辦手續費補貼1.5%，但曾銘宗認為對中小企業不公平。他指出，國內上百萬中小企業借款利率3至5%，政府補貼有能力繳利息的台商公司，卻沒補貼中小企業，他要求應比照辦理。沈榮津回應，經濟部正在研擬，強調要合理補貼。

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