2019年IMD世界競爭力 台灣排名16名、國際貿易退步12名

2019-05-29 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



瑞士洛桑管理學院（IMD）「2019年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）出爐，台灣在63個受評比國家，排名第16，較上年進步一名，但因去年排名退步太多。今年有六項退步指標，其中國際貿易大幅滑落12名到31名，主要是商品出口集中度偏高，且觀光收入排名下降，應與陸客觀光人數銳減有關。倒是國人行動寬頻用戶占手機市場比例，排名高居世界第一。

我國去年世界競爭力排名第17，但是較前一年退步三名，今年排名進步一名，進步幅度不大。

在經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設四大項目中，進步最多的是企業效能， 從20名上升到14名、基礎建設上升三名，從22名上升為19名，政府效能持平，經濟表現下降一名，由14名滑落到15名。

至於20項細項指標，退步最多的是「國際貿易」，大幅退步19名，國發會表示，是要是商品出口走緩、出口集中度偏高及觀光收入排名都滑落。其他如就業退步四名。

價格、財政情勢都退步二名，租稅政策及教育都退步一名。

至於去年大幅滑落12名的「國際投資」，今年則是大躍進13名到28名，主要是對外投資流量、外人直接來台直接投資流量排名都明顯回升。

進步較多的企業效能，在「行為態度與價值觀」進步最大，國發會表示，主要是國人面對挑戰展現彈性與適應力；其次是經營管理、勞動市場及金融面都大幅進步。

去年造成競爭力排名退步主因勞動市場，今年進上六名之多， 國發會表示，主要是企業經理人認同員工工作動機、學徒制、員工培訓等方面都有改善。

在20項指標中仍有許多更細步項目，國發會整理我國較弱勢項目，包括外人直接投資存量占GDP比率、外資能自由獲得企業的控制權、ICT服務輸出占服務總輸出比例、再生能源占能源需求比例、能源基礎建設充足有效及人口成長率等，排名都在50名以上。

至於台灣優勢項目，則如3G4G行動寬頻占手機市場比率排名第一；中高階技術占製造業附加價值比率及每千人研發人力都是高居第二；經常帳餘額占GDP比率、消費稅率、企業反應快彈性大、高科技商品占製造業出口比率及企業研發支出占GDP比率都是高居第三。