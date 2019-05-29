台經院院長：中美貿易可改善IMD國際貿易排名下降

2019-05-29 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



瑞士洛桑管理學院（IMD）「2019年IMD世界競爭力年報」台灣排名雖上升一名，但是經濟表現、租稅政策都退步，台經院院長張建一表示，國際貿易退步因台灣過去電子產業出口集中中國大陸，今年中美貿易戰之後可改變結構；租稅政策部分，各國國情不同，台灣薪資較低，無法像其他國家採高消費稅，但政府提高企業的營業所得稅、遺贈稅，有助稅制優化。

國發會主委陳美伶則表示，這主要是受到國際美中貿易戰的影響，但「國內經濟」的排名卻是提升的。她說，加速投資台灣，以及吸引外資來台投資，這一年來有相當亮眼表現，都有助國內經濟的提升。今年的IMD「國際投資」評比項目中，也進步13名至第28，反映我國對外投資流量，外人來台直接投資流量排名均明顯回升。

張建一表示，此次調查是去年進行，台灣過去的確出口結構偏重中國大陸，集中度偏高，例如蘋果手機都在大陸製造，台積電零組件也只好賣到中國大陸，今年中美貿易戰之後，相關供應鏈應該可以改變。此外，新南向政策啟動後，去年新南向貿易總額增加5.6%，已有分散效果。

至於觀光收入排名退步，的確與陸客人數減少，而陸客消費能力又較其他國家觀光人口高有關，這部分有賴政府有更多配套措施，藉此吸引歐美、東南亞及日本等觀光客。

我國在IMD的租稅政策排名退步，主因是租稅過低，但政府最近又大降綜所稅，反其道而行？張建一表示，台灣有不少低薪資族群，例如薪資3萬元以下比例不低，政府必須要照顧，因此無論是綜所稅或是消費稅，都不可能像歐洲福利國家那麼高，否則可能影響民眾實質購買力，各國稅租政策必須考量不同國情與薪資結構，不能只考慮租稅占GDP比重。另一方面，政府這幾年也已調高營所稅、遺贈稅，這都是財政部應該做的稅制優化改革。