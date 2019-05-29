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美國商會發表2019台灣白皮書 對供電抱有深深顧慮

2019-05-29 12:04聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

台北美國商會上午由會長李豪主持發表《2019台灣白皮書》，指出美中貿易戰持續延燒，台灣面臨嚴峻挑戰，雖能刺激台商回流，有助於創造就業機會、增加國家稅收及產業整體發展等「好消息」，但該如何化解五缺問題仍有疑義，尤其製造廠區規模龐大的美國商會會員企業，對於未來台灣電力供應是否無虞，「一直抱有深深顧慮」。

台北美國商會會長李豪 （右）、執行長傅維廉（左）發表《2019台灣白皮書》，對於...
台北美國商會會長李豪 （右）、執行長傅維廉（左）發表《2019台灣白皮書》，對於未來台灣電力供應是否無虞，「一直抱有深深顧慮」。記者林俊良／攝影
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台北美國商會會長李豪發表《2019台灣白皮書》。記者林俊良／攝影
台北美國商會會長李豪發表《2019台灣白皮書》。記者林俊良／攝影
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台北美國商會會長李豪（右）、執行長傅維廉（左）發表《2019台灣白皮書》。記者林...
台北美國商會會長李豪（右）、執行長傅維廉（左）發表《2019台灣白皮書》。記者林俊良／攝影
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美國商會貿易戰台商
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